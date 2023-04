Messerangriff in Nordwestbahn: 15-Jähriger schwer verletzt

Stand: 14.04.2023 08:21 Uhr

Ein 16-Jähriger soll am Mittwochabend einen 15-Jährigen in einer Nordwestbahn von Verden nach Bremen mit einem Messerstich schwer verletzt haben. Der 15-Jährige schwebt laut Polizei nicht in Lebensgefahr.