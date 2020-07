Stand: 03.07.2020 13:57 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Land verkündet weitere Corona-Lockerungen

Die Corona-Regeln in Niedersachsen werden ab dem kommenden Montag erneut gelockert. Das haben Regierungssprecherin Anke Pörksen und Referatsleiter Jens-Martin Weißer am Freitag in der Landespressekonferenz mitgeteilt. Demnach sollen unter anderem wieder Veranstaltungen mit bis zu 500 Besuchern möglich sein. "Wir werden jetzt etwas mutiger", sagte Pörksen. "Wenn es gut läuft, werden wir die Zahl demnächst vielleicht sogar noch weiter erhöhen." Voraussetzungen bleiben allerdings ein Mindestabstand von eineinhalb Metern zu anderen Gästen, feste Sitzplätze und in geschlossenen Räumen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Neu ist, dass die Masken am Sitzplatz abgelegt werden dürfen. Das sei vor allem für Kinos wichtig, für die der Verkauf von Popcorn, Cola und Eis wirtschaftlich besonders relevant ist, sagte Weißer.

Corona: Weitere Lockerungen ab Montag 03.07.2020 10:30 Uhr Niedersachsens Krisenstab hat am Freitag den nächsten Schritt der Corona-Lockerungen angekündigt. Ab Montag sollen Veranstaltungen mit bis zu 500 Teilnehmenden möglich sein.







Fußballtraining wieder erlaubt

Auch Fußballspiele und andere Kontaktsportarten werden in Niedersachsen ab dem 6. Juli wieder möglich sein. Die Landesregierung hat beschlossen, Sport "in festen Kleingruppen von nicht mehr als 30 Personen" zuzulassen. Das bezieht sich auf den Trainingsbetrieb. Dort fällt auch der Mindestabstand weg, enge Manndeckung und Grätschen sind also erlaubt. Um gegebenenfalls Infektionsketten nachvollziehen zu können, müssen die Kontaktdaten aller Sportler erfasst werden. Weiterhin untersagt bleiben jedoch Spiele gegen Mannschaften anderer Vereine. Zuschauer sind beim Breitensport im Freien zugelassen, sofern sie eineinhalb Meter Abstand zu Menschen aus einem anderen Hausstand halten.

Private Kinderbetreuung wird erleichtert

Auch die Vorgaben für die private Kinderbetreuung werden mit der neuen Verordnung etwas gelockert. Künftig dürfen die maximal fünf Kinder in einer Gruppe aus mehr als drei verschiedenen Haushalten stammen. Außerdem kann ein ausscheidendes Kind durch ein anderes ersetzt werden. Zeitliche Einschränkungen - auf Tagesabschnitte und maximal über drei Monate - gelten dagegen vorerst weiter.

Videos 25:31 03. Juli, Freitag: "Wir werden jetzt etwas mutiger"

Warendorfer können nach Niedersachsen

Im Tourismus-Bereich soll das Verbot auslaufen, Gäste aus dem kürzlich stark von Corona-Infektionen betroffenen Landkreis Warendorf aufzunehmen. Die dortigen Corona-Zahlen hätten sich sehr positiv entwickelt, sagte Pörksen. Für Bewohner des ebenfalls betroffenen Landkreises Gütersloh gilt das Beherbergungsverbot allerdings weiter.

Neufassung der Corona-Verordnung in der nächsten Woche

Eine vereinfachte Neufassung der Corona-Verordnung kündigte Pörksen für kommenden Freitag an. Welche Lockerungen dann im Raum stehen, sagte sie allerdings noch nicht. Ursprünglich wollte die Landesregierung bereits in dieser Woche ein deutlich kompakteres Regelwerk vorlegen. Weil der Entwurf dafür aber immer noch 34 Seiten umfasste, wurde das Vorhaben um eine Woche verschoben.

