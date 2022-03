Kommentar: Wer im Netz hetzt, gehört bestraft Stand: 22.03.2022 11:26 Uhr Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln auch in Niedersachsen gegen Personen, die im Internet gegen Politiker gehetzt haben sollen. Richtig so, meint NDR Redakteurin Angelika Henkel.

von Angelika Henkel

Plötzlich morgens um sechs - Klingeln an der Haustür. Polizei. Durchsuchungsbeschluss. Tja, und mancher mag sich gar nicht mehr erinnern, was er da im Internet gepostet hat. Längst vergessen, war doch nur Wut ablassen?! Die paar Zitate, die Politiker etwas in den Mund legen, was sie nie gesagt haben. War zwar klar, dass das so nicht stimmt, aber irgendwie doch lustig, und passte so gut vor der Bundestagswahl. "Was?", mögen Sie denken - dafür gibt es Hausdurchsuchungen, um weiteres Beweismaterial zu finden? Ja, zuerst habe ich mich auch gewundert. Aber: Ich finde es richtig, dass die Justiz jetzt in solchen Fällen handelt. Die Gesetze sind angepasst worden an unsere neue Zeit.

Politiker diffamieren: Geht nicht!

Sicher: Das Internet hat viel Gutes gebracht. Es ermöglicht Proteste in autoritären Staaten. Aber es ermöglicht eben auch Hass und Hetze und Falschnachrichten, zum Teil gesteuert von Mächten, die unsere Demokratie zerstören wollen und die dabei immer wieder Leute finden, die sich zum Instrument machen. Es muss eine Grenze geben: Politiker kritisieren - klar. Das ist eine Selbstverständlichkeit, das muss möglich sein! Aber Politiker diffamieren und verleumden: Stopp, das geht nicht!

Hetze beschädigt das Gemeinwesen

Der Gesetzgeber hat den Paragrafen 188 im Strafgesetzbuch neu justiert. Heißt: Wer gegen Politiker Hass verbreitet und somit ihr öffentliches Wirken erschwert, begeht eine Straftat. Und zwar egal, ob es Menschen im Stadtrat oder im Bundestag sind. Beleidigungen, üble Nachrede und Verleumdungen sind nicht hinnehmbar. Denn sie beschädigen das Ansehen unseres demokratischen Gemeinwesens. Die Strafen können gepfeffert sein: Es geht um Geldstrafen oder bis zu fünf Jahren Haft.

Das Internet vergesst nie

Seien wir ehrlich: Hinter Gitter wird so schnell keiner gehen. Aber - möglich ist es. Und Geldstrafen sind schneller verhängt. Das muss jetzt einfach jeder wissen. Die Justiz braucht manchmal eine Weile. Aber sie ist lebendiger, als man gemeinhin denkt. Und Fakt ist: Das Internet vergisst nie. Manchmal ist das auch ganz gut so, nämlich dann, wenn die anonymen Urheber doch gefunden werden und Strafverfolgung deshalb am Ende effizienter ist, als viele meinen.

