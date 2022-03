Kliniken im Land am Tropf - Verband fordert Investitionen Stand: 28.03.2022 14:30 Uhr Die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft (NKG) schlägt Alarm. Die Lage vieler Kliniken habe sich durch die Corona-Pandemie "dramatisch zugespitzt", sagte der NKG-Vorsitzende Hans-Heinrich Aldag.

Viele Krankenhäuser befinden sich in schwieriger wirtschaftlicher Lage. Corona, Fachkräftemangel, Bürokratie, Sanierungsstau - die Gründe für die Klinikkrise sind demnach vielfältig. "Das Vergütungssystem stößt erkennbar an seine Grenzen und die unzureichende Investitionsfinanzierung auf Landesebene verschärft die Lage zusätzlich", sagte Aldag am Montag auf einer Mitgliederversammlung. Die Pandemie habe den hohen Wert einer leistungsfähigen und flächendeckend verfügbaren Krankenhausstruktur deutlich gemacht - und auch die Schwachpunkte aufgezeigt. Der Verband hat ein Positionspapier veröffentlicht, in dem er sich dafür ausspricht, die flächendeckende Versorgungssicherheit zu erhalten. Dazu gehöre, dass jede Bürgerin und jeder Bürger in Niedersachsen innerhalb von 30 Minuten ein Krankenhaus erreichen kann. Das gehe nicht ohne Investitionen.

Besseres Gehalt und attraktivere Bedingungen für mehr Personal

Es brauche eine angemessene Bezahlung und attraktivere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. Um Pflege, Ärzteschaft und Verwaltungsangestellte zu entlasten, müsse neues Personal gewonnen werden. Neben der Bezahlung sei die Wertschätzung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein großes Thema. In den Einrichtungen der Krankenhausgesellschaft, dem Zusammenschluss aller Kliniken im Land, arbeiten nach eigenen Angaben rund 115.000 Menschen, die - direkt oder indirekt - 1,8 Millionen Patienten pro Jahr stationär versorgen.

Kliniken fordern mehr Geld für Baumaßnahmen

Neben dem Personalmangel sind die baulichen Strukturen ein großes Problem für das Gesundheitswesen. Die Krankenhäuser in Niedersachsen verzeichnen einen Investitionsstau von 2,2 Milliarden Euro. Darum müsse das Land seine finanziellen Anstrengungen ausbauen, so Aldag. Ein Punkt sei ein landeseigener Strukturfonds mit einem Vermögen von einer Milliarde Euro. Ein weiterer sei, die jährlichen Investitionen inklusive Pauschalförderung für notwendige Baumaßnahmen auf 520 Millionen Euro zu erhöhen. Aldag fordert zudem ein Sonder-Investitionsprogramm für die Digitalisierung.

Neues Krankenhausgesetz soll Versorgung verschlanken

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens hat mit der mittelfristigen Finanzplanung des Landes festgelegt, die bisherige Finanzierung von 180 Millionen Euro im Jahr auf 230 Millionen anzuheben. Außerdem stelle sie sich ein Sondervermögen für Krankenhäuser vor, das eine Höhe von zwei bis drei Milliarden Euro erreichen solle, sagte die SPD-Politikerin. Die Enquetekommission des Landtags hat zudem eine Reform des niedersächsischen Krankenhausgesetzes ausgearbeitet, nach dem die ärztliche Versorgung mit rund 170 Krankenhäusern im Land eine neue Struktur bekommen soll. Die Kliniken sollen dann als Grund-, Schwerpunkt- und Maximalversorger agieren.

