Klimagerechter Waldumbau: Forstverbände fordern Unterstützung

Stand: 15.05.2022 13:44 Uhr

Wie sieht der Wald der Zukunft in Niedersachsen aus? Darüber beraten am Montag Vetretende der Forstbranche in Braunschweig. Für den klimagerechten Umbau fordern Forstverbände mehr Unterstützung.