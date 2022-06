Klage von drei Ex-AfD-Landtagsabgeordneten abgewiesen Stand: 23.06.2022 14:05 Uhr Niedersachsens Staatsgerichtshof in Bückeburg hat eine Klage von drei früheren AfD-Landtagsabgeordneten als unzulässig abgewiesen. Diese wollten mehr Rechte für fraktionslose Abgeordnete.

Die niedersächsischen Abgeordneten Dana Guth, Stefan Wirtz und Jens Ahrends hatten in ihrer Klage bemängelt, dass sie als fraktionslose Parlamentarier im Ältestenrat nicht vertreten seien und nur verzögert Informationen über die Beratungen erhielten. Auch bei der Möglichkeit, in Ausschüssen mitzuarbeiten oder selbst Gesetzentwürfe in den Landtag einzubringen, sahen sie sich benachteiligt. Mit ihrer Klage vor dem Staatsgerichtshof wollten die drei erreichen, dass sie mehr Rechte bekommen und die Geschäftsordnung des Landtags geändert wird. Guth, Wirtz und Ahrends hatten die AfD-Landtagsfraktion nach einem Führungsstreit im September 2020 verlassen.

VIDEO: Niedersächsische AfD-Fraktion zerbricht (22.09.2020) (5 Min)

Staatsgerichtshof: Antrag nicht ausreichend begründet

Der Staatsgerichtshof lehnte die Anträge als unzulässig ab, wie das Gericht am Donnerstag mitteilte. Im Wesentlichen hielt das Gericht die Anträge der Abgeordneten für nicht ausreichend begründet. Die ehemalige AfD-Landesvorsitzende Guth sowie ihren beiden Mitstreiter hätten unter Nennung der konkreten Bestimmungen darlegen müssen, inwieweit damit gegen die Verfassung verstoßen werde, hieß es in der Begründung. Die Antragsteller hätten unter anderem nicht gezeigt, warum gerade fraktionslosen Abgeordneten im Verhältnis zu fraktionsgebundenen Abgeordneten besondere Rechte zustehen sollten.

Weitere Informationen Verfassungsschutz: AfD Niedersachsen ist nun Verdachtsobjekt Im aktuellen Verfassungsschutzbericht sind neben der AfD auch Corona-Leugner und Verschwörungstheoretiker gelistet. (16.06.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.06.2022 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel AfD