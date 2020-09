Stand: 13.09.2020 15:50 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Jens Kestner: Kurswechsel in der Niedersachsen-AfD

Knapp 30 Monate war Dana Guth Landesvorsitzende der AfD in Niedersachsen. Am Sonnabend scheiterte die 50-Jährige bei der Wiederwahl. Beim Landesparteitag in Braunschweig wurde Jens Kestner in einer Kampfabstimmung zu ihrem Nachfolger gewählt. Für die AfD in Niedersachsen bedeutet das einen Kurswechsel: Während Guth als "gemäßigt" gilt, wird Kestner dem offiziell aufgelösten völkisch-nationalistischen "Flügel" in der AfD zugerechnet, der vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird. Das heißt: Mit Kestner hat die AfD in Niedersachsen nun einen Vorsitzenden, der potenziell vom Verfassungsschutz beobachtet wird.

Videos 3 Min AfD-Parteitag: Jens Kestner neuer Landes-Chef Die AfD-Vorsitzende Dana Guth hat ihr Amt als Landesvorsitzende verloren. In einer Stichwahl setzte sich Jens Kestner durch. Vor Ort waren auch Jörg Meuthen und Tino Chrupalla. 3 Min

Kestner will AfD "hörbarer" machen

Auf dem Landesparteitag kündigte Kestner an, dass die AfD in Niedersachsen "wieder hörbarer" werden müsse. Auf der Straße und mit Protestaktionen müsse für die Politik der Partei gekämpft werden. Dies habe aber nichts mit aggressiven Tönen zu tun, sagte Kestner dem NDR Fernsehen. Die Migrationspolitik, die Innere Sicherheit, die Energiewende sowie die Corona-Beschränkungen bezeichnete der 48-Jährige als politische Schwerpunkte. Als Ziel peilt er zweistellige Wahlergebnisse an. Vor drei Jahren hatte die AfD bei der Landtagswahl 6,2 Prozent der Stimmen erreicht.

Kritik an Corona-Regeln

Vor seiner Wahl, die er im fünften Wahlgang mit 278 von 535 Stimmen für sich entschied, hatte Kestner in einer kämpferischen Rede die Corona-Regeln kritisiert. Diese würden von oben so verordnet, "um uns zu kontrollieren und die Macht der Altparteien zu erhalten". Es sei daher gut gewesen in Berlin "für unsere Rechte und für unsere Freiheit" auf die Straße gegangenen zu sein, sagte Kestner. Er spielt damit auf die Corona-Proteste Ende August an, an deren Anschluss Rechtsextreme versuchten, den Reichstag zu stürmen.

Videos 1 Min Demo gegen die AfD - Parteitag startet verspätet Unbequem sein, am liebsten den Parteitag der AfD verhindern - das war der Wunsch der Demonstranten in Braunschweig. Vielfältige Blockaden sorgten für eine zeitintensive Anfahrt der Parteimitglieder. 1 Min

Kestner will mit Guth zusammenarbeiten

Nach seiner Wahl zum Landesvorsitzenden betonte Kestner, er wolle künftig mit Guth zusammenarbeiten - trotz der Grabenkämpfe der Vergangenheit. Guth hatte bereits vor dem Parteitag erklärt, sie wolle unabhängig von dem Ergebnis Vorsitzende der Landtagsfraktion bleiben.

Büro mit Armin Paul Hampel

Kestner stammt aus Northeim. Seit September 2017 gehört er dem Bundestag an. In Berlin teilt er sich ein Büro mit dem früheren - und schließlich abgewählten - AfD-Landesvorsitzenden Armin Paul Hampel. Kestner beherrscht laute Rhetorik mit Pathos, und zeigt sich gern an der Seite von Björn Höcke. Er hat ein Bestattungsunternehmen und diente als Zeitsoldat.

Weitere Informationen Jens Kestner ist neuer AfD-Landesvorsitzender Auf dem Landesparteitag der AfD in Braunschweig ist Jens Kestner in einer Stichwahl zum Landesvorsitzenden gewählt worden. Der Auftakt des Parteitags hatte sich wegen Demos verzögert. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.09.2020 | 11:00 Uhr