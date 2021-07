Inzidenz steigt: Wolfsburg und Hannover verschärfen Regeln Stand: 13.07.2021 12:46 Uhr In manchen Regionen Niedersachsens überschreitet die Zahl neuer Corona-Fälle wieder stabil den ersten Schwellenwert von 10. Die Stadt Wolfsburg und die Region Hannover verschärfen deshalb die Regeln.

In Wolfsburg etwa hat das Gesundheitsamt mehrere räumlich unabhängige Infektionsherde registriert. Diese können nach Angaben der Stadt nicht eindeutig zugeordnet werden, weil sich die Betroffenen bei größeren Menschenansammlungen wie beim Public-Viewing zur Europameisterschaft angesteckt hätten. Ab Mittwoch gilt im Stadtgebiet bis auf Weiteres "Stufe 1". Dazu gehören Kontaktbeschränkungen auf maximal zehn Personen, geschlossene Feiern in Restaurants mit nicht mehr als 100 Personen sowie eine Maskenpflicht auf Wochenmärkten. Discos und Clubs dürfen nur noch bis zu 50 Prozent ihrer Kapazität nutzen. In der Region Hannover sollen die Verschärfungen frühestens am Donnerstag in Kraft treten. Die entsprechende Allgemeinverfügung werde spätestens am Mittwoch erlassen, wie ein Sprecher NDR Niedersachsen sagte.

Noch keine Verschärfungen im Landkreis Cloppenburg

Zu den Gebieten mit erhöhtem Infektionsgeschehen gehört aktuell auch der Landkreis Cloppenburg. Dennoch will der Landkreis vorerst davon absehen, die Corona-Regelungen zu verschärfen. "Wir können die Infektionen lokal eingrenzen", sagte Landkreissprecher Frank Beumker dem NDR in Niedersachsen am Montag. Deshalb werde es keine neue Allgemeinverfügung geben, die "Stufe 0" bleibe bestehen. Gedeckt ist dieses Vorgehen durch die Härtefallregelung bei lokalen Corona-Ausbrüchen: Überschreitet ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt aufgrund räumlich abgegrenzter Neuinfektionen einen Schwellenwert des Stufenplans, greift nicht automatisch die nächsthöhere Stufe.

Hat Inzidenzwert als Maß der Dinge ausgedient?

Doch ist der Blick auf den Inzidenzwert als alleiniger Maßstab für die Corona-Maßnahmen zunehmend umstritten. So sagte Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) in der vergangenen Woche, dass neben dem Inzidenzwert künftig weitere Parameter für Entscheidungen über einschränkende Maßnahmen herangezogen werden sollen. Das RKI erwägt einem Medienbericht zufolge, schwere Corona-Erkrankungen mit Krankenhausaufenthalt als zusätzlichen Leitindikator einzuführen - die sogenannte Hospitalisierung.

Verhältnis positiver zur Gesamtzahl der Tests

Es seien "weiterhin mehrere Indikatoren zur Bewertung notwendig, aber die Gewichtung der Indikatoren untereinander ändert sich", hieß es laut "Bild" in dem RKI-Papier. Hierzu hatte Behrens in der vergangenen Woche gesagt, dass dieser Parameter in ihren Augen nicht ausreiche. "Wenn die Krankenhäuser sich erheblich füllen, sind wir zwei, drei Wochen zu spät, was die Infektionslage angeht." Neben einer deutlich erhöhten Inzidenz könnte zum Beispiel auch das Verhältnis positiver Tests zur Gesamtzahl der Tests ein weiterer Parameter sein, sagte die Ministerin.

Krankenhausgesellschaft für neue Parameter

Auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft hält das Heranziehen der Positivrate von Corona-Tests für sinnvoll. Die Zahl positiver Tests sei nur aussagekräftig, wenn sie mit den durchgeführten Tests ins Verhältnis gesetzt werde, sagte Hauptgeschäftsführer Gerald Gaß dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland". Er finde es zudem "absolut vernünftig, auch die Krankenhausbelegung einzubeziehen, um die Gefahren der Pandemie einzuschätzen und entsprechende praktische Schutzmaßnahmen zu ergreifen".

