Handyvideo zeigt mutmaßliche Geldautomatensprenger in Peine Stand: 25.01.2022 16:00 Uhr Anwohner haben in der Nacht zu Sonntag gefilmt, wie drei unbekannte Täter in einer Bankfiliale offensichtlich einen Geldautomaten gesprengt haben. Der Polizei könnte das Handyvideo helfen.

Die Aufnahmen zeigen, wie mehrere Personen in der Dunkelheit mehrfach zwischen dem Gebäude und dem mutmaßlichen Fluchtfahrzeug hin und her laufen. Das Video liegt den Ermittlern in Peine vor. Polizeisprecher Malte Jansen sagte, es sei zwar nicht so viel zu erkennen, dennoch könne solch ein Video im Laufe der Ermittlungen hilfreich sein - etwa, wenn es darum ginge, die Körperhaltung mit der eines Verdächtigen abzugleichen. Darum sei es immer von Vorteil, auf solches Material zurückgreifen zu können.

Täter flohen vermutlich über A2

Mehrere Anwohner hatten die Polizei in der Nacht zu Sonntag gegen 3.20 Uhr alarmiert, weil sie eine laute Explosion gehört hatten. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren die Täter schon geflüchtet. Eine Fahndung blieb erfolglos. Der entstandene Schaden in der Bankfiliale ist nach ersten Schätzungen der Feuerwehr sechsstellig. Vor Ort habe man ein Trümmerfeld vorgefunden, so Polizeisprecher Jansen. Darum sei auch noch unklar, ob Bargeld entwendet wurde. Das Gebäude sei trotz der Explosion aber nicht einsturzgefährdet. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter die Bankfiliale unter anderem wegen ihrer Nähe zur Autobahn ausgesucht hatten - Peine-Vöhrum liegt direkt an der A2.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.01.2022 | 15:00 Uhr