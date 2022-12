Glatteis im Norden: Knochenbrüche und viele Blechschäden Stand: 19.12.2022 19:14 Uhr Während in Mecklenburg-Vorpommern bis in den Abend vor Glatteis gewarnt wird, hat sich die Lage im restlichen Norden etwas entspannt. Die Einsatzkräfte waren im Dauereinsatz. Ein Autofahrer kam ums Leben.

Tief "Franziska" sorgte vor allem am Montagmorgen und -vormittag in Niedersachsen vielerorts für spiegelglatte Straßen. Die Polizei meldete zahlreiche Unfälle durch die Wetterlage. Bis zum Mittag registrierte die Leitstelle in der Region Hannover 136 Rettungseinsätze infolge von Glatteis. Meist blieb es bei Blechschäden.

Glatteis: Ein Autofahrer stirbt auf der A27

Auf der Autobahn 27 bei Walsrode-Hamwiede starb jedoch ein 25 Jahre alter Autofahrer, nachdem er auf glatter Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, die Leitplanke durchbrach und gegen einen Baum fuhr. Laut Polizei gab es im Raum Göttingen rund 100 Verkehrsunfälle. Auf der Autobahn 7 wurde der Fahrer eines Kleintransporters lebensgefährlich verletzt, da er aus ungeklärter Ursache auf einen Bus an einem Stauende aufgefahren war. Der Stau hatte sich laut der Göttinger Autobahnpolizei aufgrund der Witterung gebildet.

Auch Busse und Bahnen waren von Wetterlage betroffen

Die Glätte sorgte auch für Einschränkungen im Nahverkehr: Bis in den Vormittag war etwa der Busverkehr in Salzgitter und Wolfenbüttel eingestellt worden. Auch in Göttingen, Hann. Münden und Holzminden fielen viele Busse aus. Fernzüge der Bahn verspäteten sich teilweise, weil die Bahn wegen des Eisregens und der Glätte nach eigenen Angaben langsamer fahren musste. Aktuelle Fahrplanhinweise bietet die Bahn auf ihrer Webseite.

Hamburg: Turnhalle als Sichtungsstelle für chirurgische Notfälle

Aus Hamburg wurden ebenfalls Glätteunfälle gemeldet, wie NDR 90,3 berichtete. Die Rettungsdienste wurden am Morgen und am Vormittag im ganzen Stadtgebiet zu rund 240 Einsätzen gerufen. Alle Rettungswagen der Feuerwehr seien im Dauereinsatz gewesen. Zusätzlich gab es Unterstützung von Hilfsorganisationen wie den Maltesern, den Johannitern und den Samaritern sowie von privaten Dienstleistern. Die Not war so groß, dass auch Löschfahrzeuge zu Unfällen ausrückten. An der Budapester Straße wurde zeitweise eine Turnhalle als zentrale ärztliche Sichtungsstelle für chirurgische Notfälle eingerichtet. Da sich die Lage am Nachmittag jedoch entspannte, wurde das Behandlungszentrum wieder abgebaut.

Spiegelglatte Straßen und Knochenbrüche in Schleswig-Holstein

Bis zum Nachmittag kam es in Schleswig-Holstein zu Unfällen aufgrund von überfrierender Nässe und Eisregen. Die Kliniken im Land meldeten einige Verletzungen, darunter auch Knochenbrüche. Einige Fahrzeuge waren auf den Bundesstraßen und Autobahnen im Laufe des Tages außerdem in Leitplanken gerutscht. Die Schule fand in Schleswig-Holstein jedoch wie gewohnt statt.

Viele Schulausfälle in Niedersachsen

In einigen Teilen Niedersachsens war der Unterricht hingegen ausgefallen, weil die Sicherheit des Schulweges und die Schülerbeförderung nicht mehr sicher gewährleistet werden konnten, wie die Landesschulbehörde in Lüneburg mitteilte. So mussten Kinder an allgemein- und berufsbildenden Schulen in Stadt und Region Hannover, Stadt und Landkreis Oldenburg sowie Stadt und Landkreis Cuxhaven, in den Städten Braunschweig, Delmenhorst und Emden sowie die Landkreise Harburg, Ammerland, Cloppenburg, Hameln-Pyrmont, Holzminden, Vechta und Wesermarsch nicht zum Unterricht. In Stadt und Landkreis Göttingen entfiel der Unterricht an Grund- und weiterführenden Schulen - jedoch nicht an berufsbildenden Schulen. In Bremerhaven begann die Schule zur dritten Stunde.

MV: Unwetterwarnung gilt bis in den Abend

Der Deutsche Wetterdienst gab für Mecklenburg-Vorpommern eine Unwetterwarnung heraus, die zunächst bis 18 Uhr galt dann aber bis 21 Uhr verlängert wurde. Am Abend rechnet der DWD mit Entspannung, in der Nacht auf Dienstag könne es jedoch in Vorpommern noch örtlich zu Glätte kommen. Die Stadt hatte die Weihnachtsmärkte in der Innenstadt von Stralsund aufgrund der Glätte heute geschlossen. Die Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern meldeten Stürze in Zusammenhang mit dem Glatteis.

Es wird milder in Norddeutschland

Insgesamt wird es in ganz Norddeutschland ab heute deutlich milder als in den vergangenen Tagen, denn eine Warmfront eines Atlantiktiefs trifft auf den Norden. Es kann mit milder, aber gleichzeitig auch feuchter Luft gerechnet werden - die Temperaturen steigen auf plus 2 Grad im Osten von Mecklenburg-Vorpommern und auf bis zu 8 Grad im Westen Niedersachsens. Trotzdem warnt der DWD für die Nacht auf Dienstag in Niedersachsen weiterhin vor Glätte durch Gefrieren von Nässe. Auf dem Brocken sowie auf Helgoland wird aktuell noch vor Sturmböen gewarnt. Morgen bleibt es weiterhin größtenteils bedeckt bei Werten zwischen 6 und 11 Grad, teils sind Regen oder Schauer möglich.

