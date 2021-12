Gefälschte Impfpässe: Havliza stärkt Apothekern den Rücken Stand: 22.12.2021 11:59 Uhr Wenn jemand in der Apotheke für ein Impfzertifikat gefälschte Unterlagen vorlegt, dürfen und sollen Mitarbeitende laut Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU) die Polizei benachrichtigen.

"Wer einen Impfpass fälscht oder einen gefälschten Impfpass gebraucht, macht sich strafbar", sagte Havliza in einer Mitteilung ihres Ministeriums am Mittwoch. Der Apotheker, der die Fälschung anzeige, habe trotz seiner Schweigepflicht nichts von der Justiz zu befürchten. Die Lage sei viel zu ernst. "Wir sind darauf angewiesen, dass dieser Fälschungsirrsinn ein Ende findet - und solche Dokumente so schnell wie möglich aus dem Verkehr gezogen werden", betonte die Juristin.

Videos 1 Min Gefälschte Impfzertifikate: Rechtsunsicherheit für Apotheken Die Rechtslage wird in den Bundesländern unterschiedlich bewertet. (16.12.2021) 1 Min

Generalstaatsanwälte: Melden falscher Dokumente nicht strafbar

Die drei niedersächsischen Generalstaatsanwälte hätten sich wegen der Unsicherheit über die Rechtslage bereits gegenüber der Apothekerkammer geäußert, so das Justizministerium. Auch sie stellten demnach klar, dass sich Apothekerinnen und Apotheker nicht strafbar machen, wenn sie bei gefälschten Dokumenten die Polizei einschalten.

