Flughafen-Bilanz 2021: Nicht gut, aber besser als im Vorjahr Stand: 02.01.2022 08:00 Uhr Die Flughäfen in Niedersachsen haben im gerade abgelaufenen Jahr wieder deutliche Einbußen aufgrund der Corona-Pandemie verzeichnet. Allerdings fällt die Bilanz etwas besser aus als noch 2020.

Am Hannover Airport in Langenhagen sind im vergangenen Jahr gut zwei Millionen Passagiere abgefertigt worden. Zum Vergleich: Der Rekord in Hannover liegt bei mehr als sechs Millionen. Immerhin waren es 2021 aber 500.000 Fluggäste mehr als noch im Jahr davor. Das finanzielle Minus habe sich in etwa halbiert, sagte eine Sprecherin. Der Flughafen rechnet nun mit einem Verlust von etwa 20 Millionen Euro - genaue Zahlen werden erst im März präsentiert.

Videos 5 Min Ferienstart: Hochbetrieb an Flughafen und Fähranleger Nicht nur am Flughafen Hannover ist ordentlich was los - am Fähranleger in Norddeich tummeln sich die Insel-Urlauber. (15.10.2021) 5 Min

Weiter große Nachfrage zu Ferienzeiten

Die Menschen wollten in den Urlaub fliegen, so die Sprecherin weiter. Das hätten die hohen Passagierzahlen in den Sommer- und Herbstferien gezeigt. Gerade in den Herbstferien führte das zu langen Schlangen bei den Kontrollen.

FMO: Passagierzahlen ziehen im zweiten Halbjahr an

Dies hat sich auch am Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) gezeigt. Im ersten Halbjahr 2021 sind dort insgesamt lediglich 20.000 Menschen gestartet und gelandet. Diese Zahl wird normalerweise innerhalb einiger Tage erreicht. In den Herbstferien sah es dann schon anders aus: Fast 80 Prozent des Vor-Corona-Niveaus wurden erreicht. Insgesamt konnte der FMO seine Passagierzahlen im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls steigern. 365.000 Fluggäste wurden 2021 gezählt. Vor Corona seien es allerdings gut eine Million gewesen, heißt es. Trotz Corona seien sechs neue Flugziele dazugekommen, darunter Lanzarote, Madeira und Ankara.

