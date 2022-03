Fast 17.000 Schüler in Niedersachsen mit Corona infiziert Stand: 24.03.2022 12:50 Uhr Mitte Februar schien es, als sei der Höhepunkt der Omikron-Welle überschritten - auch an den Schulen in Niedersachsen. Die Zahl der infizierten Schüler sank. Jetzt nähert sie sich wieder dem Höchststand.

Die Schulen im Land meldeten am Donnerstag nach Angaben des niedersächsischen Kultusministeriums 16.920 Schülerinnen und Schülern mit Corona, die aufgrund eines positiven PCR-Tests nicht am Unterricht teilnehmen konnten. Nur geringfügig mehr Fälle hatte es Mitte Februar gegeben - da waren es zu Spitzenzeiten 17.400 positiv getestete Schülerinnen und Schüler. Danach sanken die Zahlen, Anfang März waren nur noch etwas mehr als 11.000 Schüler betroffen. Seitdem steigt die Zahl wieder.

VIDEO: Tonne kündigt geplante Lockerungen für Schüler an (17.02.2022) (2 Min)

Mehr Corona-Infektionen beim Schulpersonal als im Februar

Deutlich höher als auf dem vermeintlichen Gipfel der Omikron-Welle ist aktuell die Zahl des infizierten Schulpersonals. Rund 2.660 Beschäftigte können aufgrund eines positiven PCR-Tests nicht arbeiten, darunter etwa 1.850 Lehrkräfte. Mitte Februar waren es 1.690 bestätigte positive Corona-Fälle beim Schulpersonal. Aktuell sind in Niedersachsen zwei Schulen vollständig im Distanzlernen.

20 Kitas im Land geschlossen

Anders als an Schulen werden in den Kitas nur positive Corona-Fälle aus Gruppen erfasst, die geschlossen wurden. Infektionen, die nicht zur Schließung führen, werden nicht mitgezählt. Derzeit sind rund 20 Kitas und 115 weitere einzelne Gruppen vollständig geschlossen. Am Mittwochnachmittag wurden rund 460 infizierte Kinder und 370 infizierte Fachkräfte gemeldet.

