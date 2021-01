Distanzlernen: Noch immer Probleme mit Bildungsserver IServ Stand: 12.01.2021 11:22 Uhr Das digitale Lernen läuft noch nicht für alle Schüler in Niedersachsen rund. Auch am zweiten Tag nach den Ferien gibt es Probleme mit dem privaten Bildungsserver IServ.

In sozialen Netzwerken berichten Schüler und Eltern von erneuten Pannen mit der Plattform, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Bereits am Montag war der Bildungsserver in einigen Regionen Niedersachsens gar nicht erreichbar gewesen. Landesweit arbeiten nach Angaben des Unternehmens rund 2.000 Schulen mit IServ. Wie viele davon am Dienstag abgehängt waren, konnte die Braunschweiger Firma nicht sagen.

Problem: Zu viele Anmeldungen gleichzeitig

IServ-Chef Jörg Ludwig erklärte die neuen Probleme wieder mit hohen Zugriffszahlen. Das System sei überfordert, wenn sich zu viele Nutzer gleichzeitig anmeldeten. Iserv will die Schulen nun mit Software-Updates versorgen. Eine andere Ursache liege aber auch in veralteten Servern, die in den Schulen stünden, sagte Ludwig. Er zeigte sich optimistisch, dass IServ im Laufe der Woche rund laufen wird.

Appell: Nicht alle um 8 Uhr einloggen

Über die Plattform können Lehrer und Schüler im Distanzlernen Aufgaben austauschen oder Videokonferenzen abhalten - vorausgesetzt alles funktioniert. Nach den lokalen Abstürzen am ersten Schultag rief der Anbieter die Schulen dazu auf, dass sich nicht alle gleichzeitig zur vollen Stunde beziehungsweise um 8 Uhr einloggen sollten.

Ausfälle im Nordwesten, in der Region Hannover, im Landkreis Gifhorn

Probleme mit dem Bildungsserver hatte es am Montag unter anderem im Nordwesten Niedersachsens sowie in der Region Hannover und im Landkreis Gifhorn gegeben. Allein in Oldenburg sollen nach Berichten der "Nordwestzeitung" mehrere Tausend Schülerinnen und Schüler von dem Ausfall am Montagvormittag betroffen gewesen sein.

