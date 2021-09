Der Müll der anderen: Helfer räumen beim "Cleanup Day" auf Stand: 19.09.2021 16:12 Uhr Vielerorts in Niedersachsen und Bremen waren am Sonnabend wieder Freiwillige unterwegs, um Müll aufzusammeln. In Hannover entdeckten Helfer am "World Cleanup Day" im Wasser sogar ein Sofa.

In der Landeshauptstadt hatten die Freiwilligen diesmal besonders Plastikmüll in Gewässern im Blick. Mehr als 20 Kubikmeter Abfall seien dabei aus Leine, Ihme, Maschsee und Ricklinger Kiesteichen zusammengekommen, teilten die Organisatoren von BUND und Greenpeace am Sonntag mit. Neben mehr als 100 Kilogramm Windeln entdeckten Helfer ein komplettes Zweisitzer-Sofa. Das Bewusstsein darüber, wie schädlich Kunststoffe für Tiere sind, habe zugenommen. Dennoch sei die Gesellschaft noch weit von einem flächendeckenden Umweltbewusstsein entfernt.

Dutzende Helfer sammeln Kippen vom Weserufer

In Bremen hatte das Meeresschutzbüro zusammen mit der Breminale zu einer Aufräumaktion aufgerufen. "Wir waren mit 70 Leuten am Osterdeich aktiv", sagte Isabelle Maus vom BUND-Landesverband. Zum Start sei der Blick auf den Deich an der Weser "erschreckend" gewesen. Tausende Zigarettenkippen, unzählige Kronkorken, Becher und Flaschen wurden ihr zufolge beseitigt. Etwa 30 Müllsäcke seien gefüllt worden.

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 18.09.2021 | 18:00 Uhr