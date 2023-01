Daniela Behrens wird Niedersachsens neue Innenministerin Stand: 20.01.2023 11:44 Uhr Aufgrund des Wechsels von Boris Pistorius nach Berlin baut Niedersachsen das Kabinett um: Daniela Behrens wird neue Innenministerin, Andreas Philippi (beide SPD) übernimmt deren Gesundheitsressort.

Er sei von beiden Personalien überzeugt, dass sie gut ins Team passen werden, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Freitag bei der Vorstellung von Behrens und Philippi in der Landespressekonferenz in Hannover. Er setze große Stücke in Behrens, die in der Geschichte Niedersachsens die erste Innenministerin sein wird. Behrens habe in der Pandemie eine der schwierigsten politischen Aufgaben übernommen und "von der ersten Woche an überzeugt". Dies werde sie auch im Innenministerium unter Beweis stellen, so Weil.

Andreas Philippi wird am Mittwoch vereidigt

Andreas Philippi soll am kommenden Mittwoch als neuer Gesundheitsminister vereidigt werden. Er sei eine "gute Mischung aus Politiker und Pragmatiker", sagte Weil. Der Ministerpräsident stellte am Freitag Philippis fachliches Wissen heraus. Der Facharzt für Chirurgie sei seit über 30 Jahren im Gesundheitswesen tätig und kenne dies genau. Der Bundestagsabgeordnete habe zudem regelmäßig 30 Stunden im Monat als Arzt in einer Praxis in Herzberg im Harz gearbeitet.

Behrens: "Niedersachsen ist ein sichereres Land und soll das auch bleiben"

Behrens betonte, dass sie sich auf die neue Aufgabe als Innenministerin freue. "Ich mache das aus großer Überzeugung und großem Respekt", sagte die SPD-Politikerin. "Niedersachsen ist ein sichereres Land und soll das auch bleiben", sagte Behrens. Gleichwohl würden große Herausforderungen warten - darunter die Begleitung von Geflüchteten.

Behrens schon kommissarische Innenministerin

Im Kabinett ist es der erste Umbau seit der Landtagswahl. SPD und Grüne regieren seit rund zweieinhalb Monaten in Niedersachsen. Behrens, seit März 2021 Gesundheitsministerin im Bundesland, hatte nach dem Bekanntwerden der Berufung von Pistorius zum Verteidigungsminister übergangsweise die Führung des Innenministeriums übernommen. Die Vertretungsregelung sehe einen derartigen Ablauf vor, hatte eine Regierungssprecherin mitgeteilt.

Erfahrungen im Wirtschafts- und Bundesfamilienministerium

Die aus dem Landkreis Cuxhaven kommende Behrens leitet seit 2021 das niedersächsische Sozialministerium, das auch für die Bereiche Gesundheit, Arbeit und Gleichstellung zuständig ist. Sie folgte auf Carola Reimann. Vor ihrer Rückkehr nach Niedersachsen war sie Gleichstellungsbeauftragte im Bundesfamilienministerium in Berlin. Bis 2017 war die gelernte Journalistin Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium in Hannover, davor Abgeordnete im Niedersächsischen Landtag.

Städtetag betont bisherige "konstruktive Zusammenarbeit"

Jan Arning, Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Städtetages, lobte die Zusammenarbeit mit Behrens in den vergangenen Jahren. Dies gelte etwa in ihrer Funktion als Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium beim Thema Schließung der Spielhallen oder auch bei der Novellierung des Krankenhausgesetzes und der Restrukturierung der niedersächsischen Krankenhäuser. "Wir freuen und auf weitere konstruktive Zusammenarbeit in ihrer neuen Funktion und wünschen ihr viel Glück", sagte Arning dem NDR in Niedersachsen. Der designierte CDU-Landeschef Sebastian Lechner sieht die neue Innenministerin vor großen Aufgaben. Dies gelte insbesondere im Bereich Flüchtlingsunterbringung, sagte Lechner am Freitagvormittag.

