Corona in Niedersachsen: Intensivstationen füllen sich Stand: 11.11.2020 08:48 Uhr Die Corona-Infektionszahlen steigen auch in Niedersachsen weiter. Und damit müssen auch jeden Tag neue Covid-19-Patienten auf die Intensivstation.

Noch sei die Lage nicht dramatisch, sagte Martina Wenker, die Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen. Das Pflegepersonal werde aber mit jedem neuen Fall mehr belastet. "Es steht zu erwarten, dass das die nächsten zwei Wochen noch zunehmen wird. Denn die Infektionswelle, die sich aufgebaut hat, wird immer mit einer Latenz von zwei bis vier Wochen auch schwer kranke Patienten betreffen. Wir sind jetzt schon gut belegt, wir rechnen damit, dass das noch deutlich zunehmen wird", sagte Wenker.

Intensivbetten werden knapper

Von den 2.468 bereitstehenden Intensivbetten in Niedersachsen sind aktuell etwa 7,5 Prozent mit Covid-19-Patienten belegt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Auf den ersten Blick wirkt diese Zahl zunächst gering, aber es gibt in den Kliniken auch andere Patienten, die eine intensivmedizinische Betreuung brauchen. Sie belegen etwa 60 Prozent der Intensivbetten. Was jetzt noch frei ist, könnte schon bis Mitte Dezember komplett mit Corona-Kranken belegt sein.

Engpass Intensiv-Pflege

Trete dieser Fall ein, müssten die Krankenhäuser nach Vorgaben der niedersächsischen Landesregierung wieder neue freie Kapazitäten für Covid-19-Patienten schaffen, so Wenker. Das funktioniere nur, wenn andere verschiebbare Operationen abgesagt werden. Das größte Problem ist laut Wenker aber, dass Corona-Erkrankte, die beatmet werden müssen, viel Personal binden. "Wir haben den Sommer dazu genutzt, Personal zu schulen, also auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die nicht unmittelbar auf der Intensivstation mit Beatmung zu tun hatten, in Beatmungsverfahren einzuweisen. Aber die fehlen natürlich an den anderen Arbeitsplätzen. Also, es ist schon eine große Herausforderung", so die Ärztekammer-Präsidentin.

Zeigt der Wellenbrecher Wirkung?

Erst in drei bis vier Wochen werde sich in den Krankenhäusern zeigen, ob der Wellenbrecher-Lockdown noch rechtzeitig kam, und ob er tatsächlich für Entlastung auf den Intensivstationen sorgt, schätzt Wenker.

