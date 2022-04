Corona: Testpflicht in Niedersachsens Kitas entfällt ab Mai Stand: 22.04.2022 18:19 Uhr Ab Mai müssen Eltern in Niedersachsen ihre Kita-Kinder nicht mehr auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen. Nach Angaben des Kultusministeriums vom Freitag entfällt die Testpflicht.

Man wolle analog zum Schulbereich vorgehen, hieß es aus dem Ministerium. Auch in Schulen sind vom 2. Mai an Corona-Tests nicht länger verpflichtend. Genau wie in der Schule sind freiwillige Tests aber auch künftig in der Kita möglich. Wer möchte, erhält im Mai drei Testkits pro Woche. Niedersachsen hatte die Testpflicht für Kita-Kinder ab drei Jahren Mitte Februar eingeführt, als die Omikron-Welle ihren ersten Höhepunkt erreicht hatte.

VIDEO: Corona-Testpflicht startet in den Kitas (16.02.2022) (3 Min)

Etwa 3.200 Schüler diese Woche positiv auf Corona getestet

Nun müssen Kita-Kinder ab drei Jahren nur noch dreimal in der kommenden Woche negativ getestet sein, um ihre Einrichtung besuchen zu können. Für Schülerinnen und Schüler sind bis Freitag noch tägliche Tests vorgesehen, um nach den Ferien potenziell nicht symptomatische Infektionen frühzeitig aufdecken zu können. Etwa 3.200 Kinder und Jugendliche mussten bislang wegen positiver Corona-Tests zu Hause bleiben, ebenso wie rund 1.000 Schulbeschäftigte.

