Corona-Lockerungen: Touristen steuern Inseln an

Endlich ans Meer oder in die Berge: Nach der Corona-Zwangspause ist am Wochenende der Tourismus in Niedersachsen wieder langsam angelaufen. Zahlreiche Menschen nutzten die Lockerungen, um insbesondere auf die Ostfriesischen Inseln zu fahren. Auf Spiekeroog reisten nach Angaben von Bürgermeister Matthias Piszczan (CDU) rund 500 Gäste an. Bei insgesamt 4.200 Übernachtungsmöglichkeiten ist es aber dennoch deutlich leerer als sonst um diese Jahreszeit.

Spiekeroog von Entwicklung überrascht

Auf der Insel laufen noch die Saisonvorbereitungen. "Der Strand wird jetzt erst aufgebaut. Wir wussten ja gar nicht, wie es weitergeht", so Piszczan. Von der Verordnung des Landes Niedersachsen, die seit Montag wieder wochenweise die Vermietung von Ferienwohnungen erlaubt, sei man etwas überrascht worden. Von den insgesamt rund 650 Strandkörben stehen daher bislang auch nur wenige. Voraussichtlich werden in diesem Jahr auch nicht alle aufgestellt, um am Strand größere Abstände zu ermöglichen.

Bislang nur wenige Strandkörbe auf Norderney

Auch auf Norderney stehen von insgesamt 2.000 Strandkörben erst wenige auf einem überschaubaren Abschnitt. Wie ein Sprecher der Touristik-Gesellschaft Staatsbad Norderney, sagte, wird über Laufleitsysteme am Strand nachgedacht. Im Rahmen des Infektionsschutzes besteht zudem in Geschäften, in Teilen der Gastronomie sowie auf den Fähren Mundschutzpflicht. Die Reederei Norden-Frisia hat bei vielen Fahrten nach Norderney einen Sicherheitsmann an Bord. Manche Passagiere seien leider etwas uneinsichtig, sagte ein Sprecher.

Borkum begrüßt langsamen Start

Auf Borkum, der größten Ostfriesischen Insel, hat die Rückkehr zur Normalität ebenfalls begonnen. "Die ersten Gäste sind da und erobern sich die Insel langsam zurück", sagte der Geschäftsführer der Touristik-Gesellschaft, Göran Sell. Bei mehr als 20.000 Gästebetten sei der Andrang aktuell aber noch überschaubar. Der verhaltene Start ist Sell zufolge ein Vorteil, da in vielen Bereichen die notwendigen Hygienemaßnahmen noch eingeübt werden müssten. Zu Pfingsten, wenn nach den Plänen der Landesregierung wieder Hotels, Pensionen und Jugendherbergen mit Beschränkungen für Touristen öffnen dürfen, erwarten die Inseln dann den ersten richtigen Ansturm.

Harz: Dampfzüge fahren wieder auf Brocken

Auch im Harz machen sich die Lockerungen bemerkbar. Heute sind erstmals nach zweimonatiger Pause wieder Züge der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) auf den Brocken gefahren. Der Fahrplan der Dampfzüge ist aktuell aber zunächst auf zwei Fahrten pro Tag reduziert. Außerdem müssen alle Passagiere in den Dampfzügen einen Mund-Nasen-Schutz tragen und Abstand halten.

Betrieb im Zoo Osnabrück läuft rund

Bereits seit anderthalb Wochen ist der Zoo in Osnabrück wieder geöffnet. Die Zwischenbilanz fällt positiv aus: Wie eine Sprecherin mitteilte, kamen an den ersten zehn Tagen rund 17.000 Besucher. Viele davon hätten die Tickets online gekauft, um unnötige Kontakte an den Kassen zu vermeiden. Auch die Corona-Maßnahmen auf dem Gelände seien erfolgreich, so die Sprecherin. Lediglich an einigen Gehegen würden sich hin und wieder zu viele Menschen ansammeln.

