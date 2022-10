Binden und Tampons sind an Schulen in Aurich bald gratis Stand: 06.10.2022 17:45 Uhr Tampons und Binden dürfen keine Luxusartikel sein, sagen die Grünen im Rat von Aurich. Ihre Fraktion hat deshalb die kostenlose Abgabe von Hygieneartikeln in öffentlichen Gebäuden gefordert.

Schließlich entscheide sich niemand freiwillig für die Menstruation, heißt es in einem Antrag der Grünen-Fraktion. Geeinigt hat man sich in Aurich jetzt auf einen Kompromiss: Im Rathaus und auf öffentlichen Toiletten wird es weiterhin keine kostenlosen Binden oder Tampons geben, dafür sollen sie an den städtischen Schulen gratis ausgegeben werden. Der Service wird als Pilotprojekt sechs Monate getestet, und zwar an einer Realschule und zwölf Grundschulen.

Grüne: Angebot an Grundschulen sinnvoll

Da Mädchen teilweise schon mit neun Jahren ihre Regel bekommen können, sei das Angebot an Grundschulen sinnvoll, sagt Viola Czerwonka von den Grünen. Viele Schulen haben zwar schon jetzt Tampons und Binden im Sekretariat vorrätig, allerdings werden diese oft nur auf Nachfrage herausgegeben.

Delmenhorst bietet den Service schon an

In Delmenhorst hatte das Kinder- und Jugendparlament im April mit einem Pilotprojekt dafür gesorgt, dass Boxen auf Schultoiletten stehen. So haben auch Schülerinnen Zugang zu Tampons und Binden, die den Gang ins Sekretariat scheuen. Kostenlose Menstruationsartikel soll es dort bald auch in öffentlichen Gebäuden und sozialen Einrichtungen geben. Das hat der Rat so beschlossen.

