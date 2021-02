Ärzte mit Patientenkontakt drängen auf sofortige Impfung Stand: 22.02.2021 12:54 Uhr Alle niedergelassenen Ärzte müssen aus Sicht der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) möglichst sofort gegen Corona geimpft werden. Bislang wurde nur bei Hausärzten nachgebessert.

Auch Niedersachsens Hausärzte sollten zunächst eigentlich nicht vorrangig geimpft werden, sondern lediglich die Beschäftigten des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen, die in Heimen Pflegebedürftige begutachten. Doch dann lenkte die Landesregierung nach Protesten aus der Ärzteschaft ein. Dies sei aber nur ein Teilerfolg, sagte KVN-Sprecher Detlef Haffke am Montag. "Es gibt zahlreiche Ärztinnen und Ärzte, die nicht priorisiert geimpft werden."

Erhöhtes Risiko durch Patientenkontakt

Ärztinnen und Ärzte, die Patienten in Pflegeheimen betreuen und Abstriche für Corona-Tests nehmen, dürfen sich seit rund einer Woche impfen lassen. Doch die KVN verweist darauf, dass alle niedergelassenen Mediziner, die Kontakt zu Patienten haben, einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sind - und will deshalb für alle eine höhere Impf-Priorisierung erreichen.

Keine Zahlen zu infizierten Ärzten in Niedersachsen

Bislang gibt es keine Angaben dazu, wie viele Mediziner sich in Niedersachsen bereits mit dem Coronavirus infiziert haben. Auch ist unklar, wie viele von ihnen an einer Infektion gestorben sind. Laut Ärztekammer Niedersachsen gab es allein im Bezirk Braunschweig zwei Todesfälle. Einer Auswertung des "Deutschen Ärzteblattes" zufolge starben zwischen dem Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr und dem 1. Februar dieses Jahres bundesweit 193 Frauen und Männer in Gesundheitsberufen an oder mit dem Coronavirus.

