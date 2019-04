Stand: 04.04.2019 14:29 Uhr

Abbiegeassistent: Niedersachsen rüstet auf

Es ist die Horrorvorstellung eines jeden Rad- und wohl auch Lastwagenfahrers: Beim Abbiegen verschwindet der Radfahrer im toten Winkel und wird überfahren. Um solche schweren Unfälle zu vermeiden, will Niedersachsen knapp 200 Fahrzeuge der Landesstraßenbaubehörde mit Abbiegeassistenten ausstatten. Den Startschuss für das Projekt hat Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) am Donnerstag bei der Straßenmeisterei in Sarstedt (Region Hannover) gegeben.

Weitere Informationen Abbiegeassistenten kommen - aber nicht überall Abbiegeassistenten können Leben retten. Viele Kommunen haben damit begonnen, ihre Lkw nachzurüsten. Doch noch sind nicht alle so weit, wie eine Umfrage von NDR.de zeigt. mehr

Für Einsatz in Spezialfahrzeugen geeignet?

Im Rahmen des Projekts soll nun getestet werden, inwieweit sich die Assistenten für den täglichen Einsatz in Spezialfahrzeugen einer Straßenmeisterei bewähren. Dabei geht es etwa um Mäh-Fahrzeuge, Reinigungswagen und Gefährte, die zum Schneeräumen eingesetzt werden.

Tests nicht nur in Niedersachsen

Auch in anderen Bundesländern werden die Abbiegeassistenten getestet. Hamburg will für einen Test 18 große Behördenfahrzeuge mit einem Abbiegeassistenten ausstatten, ab 2020 sollen dort mehr als 2.200 Fahrzeuge das System bekommen. Baden-Württemberg will rund 500 Lastwagen mit dem Warnsystem ausstatten, Bremen will 130 städtische Lastwagen nachrüsten, und auch in Bayern sind Back-Eye-Kamerasysteme bei neu angeschafften Fahrzeugen bereits Standard. Die Ergebnisse aus den Projekten der verschiedenen Länder sollen schließlich zusammengeführt werden. Bei der niedersächsischen Landesstraßenbaubehörde werden vorerst 97 Laster und 99 Unimogs nachgerüstet.

Videos 01:19 Hallo Niedersachsen Braunschweig: Busse testen Abbiegeassistenten Hallo Niedersachsen Problem toter Winkel: Zukünftig könnten bei der Braunschweiger Verkehrs-GmbH Systeme eingesetzt werden, die visuell und akkustisch vor potentiellen Zusammenstößen warnen. Video (01:19 min)

Verschiedene Modelle verfügbar

Es gibt unterschiedliche Modelle von Assistenten, die zwischen 1.600 und 2.500 Euro kosten. So können zum Beispiel im Radkasten des Fahrzeuges Ultraschallsensoren eingebaut werden. Erkennen sie beim Abbiegen ein Hindernis, warnt ein Pfeifton den Fahrer. Außerdem können eine Kamera und ein Bildschirm im Führerhaus eine bessere Übersicht über den toten Winkel bieten.

Warnsysteme ab 2022 Pflicht

Abbiegeassistenten sind ab 2022 in der EU in neuen Lastwagen Pflicht. In Deutschland sterben bei Abbiegeunfällen jedes Jahr Dutzende Radfahrer, soweit die Angaben des Automobilclubs ACE. Darüber hinaus liegt die Zahl der Schwerverletzten im dreistelligen Bereich.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 04.04.2019 | 19:00 Uhr