125 Corona-Fälle: Reihentests bei Amazon werden fortgesetzt Stand: 21.12.2020 15:49 Uhr Im Amazon-Verteilzentrum in Garbsen (Region Hannover) gehen die Corona-Tests weiter. Rund 125 Beschäftigte sind aktuell nachgewiesenermaßen mit dem Virus infiziert.

Wie die Region Hannover am Montag bekannt gab, sind insgesamt rund 250 Mitarbeitende des Standorts als positiv getestet registriert. Davon befinde sich allerdings bereits etwa die Hälfte nicht mehr in Quarantäne, sagte Hubert Thole vom Fachbereich zentrales öffentliches Gesundheitswesen der Region Hannover. Bislang seien bei Amazon in Garbsen knapp 700 Personen getestet worden, bei 100 bis 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stehe die PCR-Testung noch aus, so Thole.

Testverweigerer kommen nicht aufs Gelände

Aktuell positiv Getestete und Testverweigerer, von denen es bei Amazon in Garbsen allerdings nur wenige gebe, dürften das Firmengelände derzeit nicht betreten, sagte Thole. Der Gesundheitsmanager lobte die kooperative Haltung der Amazon-Geschäftsführung in Garbsen. Die hygienischen Bedingungen im Verteilzentrum bezeichnete er als "gut bis sehr gut". Problematisch sind aus seiner Sicht vor allem die Raucherbereiche sowie die An- und Abreise der Beschäftigten.

Videos 1 Min "Wir haben Angst vor neuen und unbeherrschbaren Gefahren" Angstforscher Borwin Bandelow erklärt die Furcht vieler Menschen vor dem Corona-Impfstoff. (21.12.2020) 1 Min

"Große Anzahl Zeitarbeiter"

Vor rund zwei Wochen war es zu einem großen Corona-Ausbruch in der Logistikabteilung des Verteilzentrums gekommen. Daraufhin hatte die Region Hannover die Reihentestung angeordnet. Während des Weihnachtsgeschäfts arbeiten bis zu 900 Menschen in dem Zentrum, darunter eine "große Anzahl von Zeitarbeitern", sagte Thole. Anfang vergangener Woche hatten sich Mitarbeitende des Gesundheitsamtes vor Ort ein Bild vom Hygienekonzept und dessen Einhaltung gemacht.

Kritik von der Gewerkschaft

Nach dem Ausbruch in Garbsen und in Bayreuth (Bayern) hatte die Gewerkschaft ver.di dem Konzern die mangelhafte Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregelungen vorgehalten. Das Unternehmen hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Vielmehr würden zum Teil strengere Maßnahmen gelten als vorgeschrieben, sagte eine Amazon-Sprecherin.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.12.2020 | 17:00 Uhr