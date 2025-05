Der Pflicht oder dem Gewissen folgen? Dies fragt sich ein junger Wehrmachtssoldat an der Ostfront. Dann verliebt er sich in eine polnische Partisanin.

Es ist der letzte Kriegssommer des 2. Weltkriegs, die Nachrichten von der Ostfront sind schlecht. Der junge Soldat Walter Proska aus dem masurischen Lyck wird einer kleinen Einheit zugeteilt, die eine Zuglinie sichern soll und sich in einer Waldfestung verschanzt. Bei sengender Hitze und zermürbt durch stetige Angriffe von Mückenschwärmen und Partisanen, aufgegeben von den eigenen Truppen, werden die Befehle des kommandierenden Unteroffiziers zunehmend menschenverachtend und sinnlos.

Die Soldaten versuchen sich abzukapseln: Einer führt einen aussichtslosen Kampf gegen einen riesigen Hecht, andere verlieren sich in Todessehnsucht und Wahnsinn. Und Proska stellen sich immer mehr dringliche Fragen: Was ist wichtiger, Pflicht oder Gewissen? Wer ist der wahre Feind? Kann man handeln, ohne schuldig zu werden? Und: Wo ist Wanda, das polnische Partisanenmädchen, das ihm nicht mehr aus dem Kopf geht?



NDR 2020

Als die Englischlehrerin Stella Petersen stirbt, bleibt Christian mit seinen Gefühlen allein zurück. Niemand weiß, dass er für sie mehr als nur ein Schüler war.



Christian ist gezwungen, in der Aula seiner Schule an der Trauerfeier für Stella Petersen, seine Englischlehrerin, teilzunehmen. Mit ihr hatte er eine kurze, leidenschaftliche Liebesaffäre. Bis zu dem tragischen Unfall. Schauplatz: eine kleine Hafenstadt irgendwo an der norddeutschen Ostseeküste. Bei der Rückkehr von einer Segeltour wird die Lehrerin von Bord gerissen und an die Steine eines Wellenbrechers geschleudert, an dem auch Christian - er ist wie sein Vater Steintaucher - mitgebaut hatte. Stella stirbt nach wenigen Tagen, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben. Der Erinnerungsstrom des Jungen gerät vor der akustischen Kulisse der schulischen Gedächtnisfeier zu einer intimen Zwiesprache mit der Toten.



NDR 2009

Das kleine, magische Gartenlabyrinth, das Elfi geerbt hat, kann Menschen verschwinden lassen. Sie will die Welt von Männern befreien, die schlecht mit ihren Frauen umgehen. Doch ihr Plan gerät aus dem Ruder.

Elfi macht eine unheimliche Entdeckung: Das Labyrinth in ihrem Garten – das ihr verstorbener Ehemann geschenkt bekam – lässt Menschen spurlos verschwinden. Niemand kann erklären, wohin sie geraten oder was mit ihnen geschieht.

Elfi fasst einen radikalen Entschluss: Sie will das Labyrinth nutzen, um die Stadt von Männern zu befreien, die schlecht mit ihren Ehefrauen umgehen. Die Nachfrage ist groß. Doch je tiefer sie sich in ihre neue Rolle verstrickt, desto verstörender werden die Entscheidungen, die sie zu fällen hat.



NDR 1967