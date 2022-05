Weserfestspiele starten: 100 Konzerte entlang der Weser Stand: 14.05.2022 11:17 Uhr Gospel auf der Fähre, Mittelaltermusik in Wunstorf und Bach in Bückeburg: An diesem Wochenende beginnen die Weserfestspiele. Das neue Festival will die Vielfalt evangelischer Kirchenmusik zeigen.

Bis zum 6. Juni wird entlang der Weser zwischen Hann. Münden und Bremerhaven drinnen und draußen rund 100-mal Musik gemacht. In Kirchen und Klöstern, im Grünen und am Wasser wollen die Veranstaltenden der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 500 Jahre Musikgeschichte zum Leben erwecken - und die Einschnitte der Corona-Zeit hinter sich lassen.

Mitsingkonzert zum Auftakt in Hann. Münden

Die Vorfreude nach zwei Jahren Corona, endlich mal wieder gemeinsam Konzerte zu besuchen, sei riesengroß, sagt Silke Lindenschmidt, eine der Organisatorinnen. Für die Kirchenmusik sei diese Zeit schwierig gewesen, weil diese von der Gemeinschaft und dem Miteinander lebe. Das Auftaktkonzert der Weserfestspiele am Sonnabend in Hann. Münden setzt genau da an. Dabei handelt es sich um Mitsingkonzert mit Chören aus der Region.

Geführte Radtour an der Weser

Neben Orgelführungen, Instrumentenbau-Workshops und Musikgottesdiensten ist auch eine geführte Radtour an der Weser bei Polle (Landkreis Holzminden) geplant - mit Zwischenstationen an kirchlichen Orten, an denen es verschiedene Konzerte geben soll. Das komplette Programm der Weserfestspiele ist online einzusehen. Fast alle Veranstaltungen sind kostenfrei.

