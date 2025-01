Stand: 22.01.2025 12:30 Uhr "The Band": Letztes Gründungsmitglied Garth Hudson ist tot

Der kanadische Musiker Garth Hudson, dessen Band 1965 und 1966 Bob Dylan auf dessen Tourneen begleitete, ist tot. Er starb im Alter von 87 Jahren in einem Pflegeheim in Woodstock nahe New York, wie die Nachrichtenagentur "The Canadian Press" unter Berufung auf einen Freund berichtete. Hudson, der als virtuoser Organist, Keyboarder und Multiinstrumentalist gefeiert wurde, war das letzte noch lebende Gründungsmitglied der Rockgruppe "The Band", die mit Dylan rund 100 Songs aufnahm - unter anderem "The Weight" und "The Night They Drove Old Dixie Down". | Sendebezug: 22.01.2025 11:30 | NDR Kultur