Start der Berlinale: Wettbewerb mit interessanten Stammgästen Stand: 10.02.2022 15:32 Uhr Die 72. Filmfestspiele von Berlin werden mit der Fassbinder-Adaption "Peter von Kant" des französischen Regisseurs François Ozon eröffnet. Ein Gespräch mit der Filmkritikerin Katja Nicodemus. Beitrag anhören 6 Min

Ist "Peter von Kant" ein passender, ein würdiger Eröffnungsfilm?

Katja Nicodemus: Für mich auf jeden Fall. François Ozon sieht seinen Film als Hommage an die deutsche Kinokultur und auch an das Werk von Rainer Werner Fassbinder. Als 25-Jähriger hat Fassbinder das Theaterstück "Die bitteren Tränen der Petra von Kant" geschrieben und es 1972 verfilmt. Damals spielte Margit Carstensen eine Modemacherin, die manipulative, sadomasochistische Beziehungen zu ihren Mitmenschen unterhält und die sich dann in eine junge Frau, gespielt von Hanna Schygulla, verliebt. François Ozon hat aus dieser Hauptfigur einen Regisseur gemacht, Peter von Kant, und die lesbische Konstellation in eine schwule Beziehung verwandelt. Und in der geht es auch um Machtbeziehungen, um die Vermischung von Beruflichem und Privatem. Dieser Regisseur verliebt sich in einen jungen Schauspieler mit nordafrikanischem Hintergrund. Insofern ist dieser Regisseur ein Grenzüberschreiter, weil er Berufliches, Privates und diese Machtbeziehungen vermischt.

Das klingt ja beinahe so, als wolle François Ozon mit seinem Eröffnungsfilm die #MeToo-Debatte weiterschreiben, oder?

Nicodemus: Ja, das liegt natürlich auch an dieser sehr klugen Vorlage. Das muss man sich mal vorstellen, dass Fassbinder Mitte der 60er-Jahre die Machtstrukturen vorweggenommen hat, in denen er dann letztlich gelebt, geliebt und gearbeitet hat. Indem Ozon aus der Modemacherin den Regisseur Peter von Kant macht, rückt er die Figur in eine autobiografische Nähe zu Fassbinder und in eine autobiografische Nähe zu sich selbst. Und das überführt den Stoff in unsere Gegenwart, in die Debatten um grenzüberschreitende Künstler. Insofern ist das auch eine interessante Überführung des Diskurses dieser Vorlage in die Diskurse unserer Gegenwart, unserer Kinowelt, unserer Kultur.

Im Wettbewerb laufen in diesem Jahr insgesamt 18 Filme. Ist es diesmal ein hochkarätig besetztes Rennen um die Goldenen Bären?

Nicodemus: Es ist ein typischer Berlinale-Wettbewerb, weil es so gut wie kein amerikanisches Kino gibt. Es gibt nur einen US-amerikanischen Film: "Call Jane" mit der wunderbaren Schauspielerin Elizabeth Banks. Das liegt daran, dass die Oscars schon lange auf den März vorverlegt sind und dass die Oscar-Kampagne durch ist. Die Amerikaner brauchen die Berlinale nicht, um sich ins Schaufenster zu stellen.

Ansonsten gibt es auf dieser Berlinale viele interessante Stammgäste im Wettbewerb: François Ozon, der zum sechsten Mal schon auf der Berlinale ist, den Koreaner Hong Sang-soo, die Franko-Schweizerin Ursula Meier oder den Franko-Kanadier Denis Côte. Das ist so eine Art Berlinale-Klassentreffen in diesem Jahr - und ich meine das überhaupt nicht abwertend. Von all diesen Regieautoren und -autorinnen, die ich gerade genannt habe, weiß man, dass sie immer wieder in der Lage sind, sich mit jedem Film neu zu erfinden. Und das wollen wir auf so einem Festival.

Und wie sieht die deutsche Beteiligung am Wettbewerb aus?

Nicodemus: Ich finde, dass die beiden deutschen Filme die hiesige Kinolandschaft sehr gut repräsentieren. Es läuft Andreas Dresens "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush, ein Film über den Kampf einer türkischen Mutter, die sich für ihren Sohn, der fast fünf Jahre ohne Anklage in Guantanamo festgehalten wurde, leidenschaftlich eingesetzt hat, um ihn gekämpft hat. Und es läuft der neue Film der Regisseurin und Schauspielerin Nicolette Krebitz, "A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe". Da spielt die wunderbare Schauspielerin Sophie Rois eine ältere Ex-Schauspielerin, die sich in einen jungen Dieb verliebt. Also ein hochpolitischer Film und eine Amour fou aus Deutschland - zwei interessante Tonlagen.

Der künstlerische Leiter der Berlinale Carlo Chatrian hat sich ziemlich erstaunt darüber gezeigt, dass es so viele Liebesgeschichten in diesem Jahr im Wettbewerb gebe. Wie erklären Sie sich diese Inflation?

Nicodemus: Es stimmt schon, es gibt einige Liebesgeschichten. Es gibt eine berühmte Szene in dem Film "Elf Uhr nachts" von Jean-Luc Godard, in dem der amerikanischer Regisseur Samuel Fuller einen Gastauftritt hat. Jean Paul Belmondo fragt diesen Regisseur auf einer Party, was Kino ist. Samuel Fuller antwortet: Kino ist Liebe, Hass, Gewalt und Tod - in einem Wort: Emotionen. Insofern, glaube ich, hat Carlo Chatrian letztlich auch entdeckt, dass in seinem Wettbewerb das vorkommt, was das Kino schon immer ausgemacht hat. Wir sind sehr gespannt, wie das formal umgesetzt wird.

Das Interview führte Jürgen Deppe.

