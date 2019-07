Stand: 04.07.2019 15:07 Uhr

"Star Wars"-Museum in Dassow eröffnet

In der Kleinstadt Dassow in Nordwestmecklenburg ist am Donnerstag das neue "Star Wars"-Museum eröffnet worden. Auf 1.300 Quadratmetern können Besucher in die Welt der bekannten Science-Fiction-Reihe eintauchen. Das Museum ist auf drei Ebenen in einem ehemaligen Getreidelager entstanden. In geführten Touren können Besucher die Original-Trilogie der "Star Wars"-Filme nacherleben.

"Star Wars"-Museum in Dassow eröffnet NDR 1 Radio MV - 04.07.2019 11:00 Uhr Autor/in: Jan Farclas In Dassow können "Star Wars"-Fans ab sofort die berühmte Science-Fiction-Reihe nacherleben. Mehr als 30 Filmszenen sind dort in einem neuen Museum in Lebensgröße nachgestellt.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Museum aus Privatsammlung entstanden

Marc Langrock, selbst passionierter "Star Wars"-Fan, hat die Dauerausstellung möglich gemacht. Seine private "Star Wars"-Sammlung im Einfamilienhaus wurde einfach zu groß. In dem Museum gibt es jetzt mehr als 30 exakt nachgebaute Film-Szenen, fast alles im Maßstab 1:1. Mit lebensgroßen Figuren der bekannten Charaktere wie Han Solo, Luke Skywalker oder Darth Vader. Initiiert und zusammengestellt von Fans, hat es von der Planung bis zur Eröffnung etwa drei Jahre gedauert.

Die Exponate kommen aus aller Welt. Deshalb sei das Museum unter dem Namen "Outpost One" ein Fanprojekt und in Norddeutschland einmalig, heißt es von den Veranstaltern. Lob kommt dazu vom Landestourismusverband, der die Initiative begrüßt. Sie bereichere die Region um ein ungewöhnliches, aber hochwertiges Angebot, so Geschäftsführer Tobias Woitendorf.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 04.07.2019 | 11:00 Uhr