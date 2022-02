Leipziger Buchmesse 2022 abgesagt: "Wir sind sehr deprimiert" Stand: 09.02.2022 16:00 Uhr Die Leipziger Buchmesse ist erneut abgesagt. Nur logisch und nachvollziehbar, oder nur noch frustig und mit vielen Fragen behaftet? Wie sieht das der Direktor der Leipziger Buchmesse Oliver Zille? Beitrag anhören 8 Min

Herr Zille, warum haben Sie jetzt die Reißleine gezogen - von der Politik gab es doch grünes Licht, oder?

Oliver Zille: Wir haben im Mai letzten Jahres, als wir "Leipzig liest extra" organisiert haben, entschieden, dass die Messe im März stattfinden wird. Wir waren uns vor Ort einig, dass das funktioniert. Wir waren uns mit der Branche einig, und auch die Gesellschaft war eigentlich auf dem Standpunkt, dass Corona nicht vorbei sein wird, aber dass die Bedingungen so sein werden, dass man unter Corona-Auflagen eine Messe dieser Größenordnung gut organisieren kann. Aber mit dem Auftreten der Omikron-Variante kamen plötzlich wieder neue Fragen auf, und die haben wir für uns versucht zu beantworten. Wir haben mit Wissenschaftlern und mit der Politik beraten, geschaut, wie sich die Welle entwickelt, und haben dann mit den Verlagen immer wieder gesprochen: Seid ihr noch dabei? Wie schätzt ihr es ein? Und da hieß es: Bis zu der neuen Corona-Schutzverordnung, die am 7. Februar in Sachsen in Kraft tritt, geben wir euch Zeit - dann müssen wir die letzte Entscheidung treffen - aber wir sind guten Mutes, dass wir das hinkriegen. Und mit der letzten Information von uns, die schon am 1. Februar in die Öffentlichkeit ging - die Corona-Schutzverordnung liegt vor, das Gelände ist geöffnet, die Politik gibt positive Zeichen -, kamen die ersten Absagen von den Verlagen. Das ging in den letzten fünf Tagen in einer Geschwindigkeit und Größenordnung, die eine sinnvolle Organisation der Messe nicht mehr möglich machen.

Die Begründung ist im Wesentlichen die volatile Pandemielage: Bestimmte Mannschaften sind nicht mehr zusammenzubringen, die Vorbereitung ist nicht mehr zu gewährleisten, es gibt einen hohen Krankenstand, Personalausfall, Quarantäne.

Es gibt viele Länder, die die Corona-Regeln gerade stark lockern - das gilt auch für viele Bundesländer. Mancherorts fällt sogar die Maskenpflicht, vor allem in Schulen. Wie ist das für Sie, diese Entwicklung mitzuverfolgen, mit dem Wissen, dass die Pandemie Ihnen doch wieder diesen Fallstrick dargelegt hat und die Messe ausfallen muss?

Zille: Zunächst muss man daran erinnern, dass die Leipziger Buchmesse ein Abbild der Gesellschaft ist. Die Fragen, die in der Gesellschaft gestellt werden, werden auf der Messe diskutiert. Die Maßnahmen in den Bundesländern sind sehr unterschiedlich und das geht bis ins private Umfeld hinein: Der eine sagt: "Kein Problem", und der andere sagt: "Großes Problem". Und alle haben auf ihre Art auch Recht. Und diese Zerrissenheit herrscht in der Branche genauso. Wir haben bis zum letzten Tag von einer ganzen Reihe von Verlagen, auch Verlagen, die man kennt, sehr positive Feedbacks bekommen: Wir stehen das durch, wir machen das. Aber wir haben zu respektieren, dass es unterschiedliche Einschätzungen in den Verlagshäusern gibt.

Wir sind natürlich jetzt alle sehr deprimiert. Wir sind keine Stehaufmännchen, die zu jeder Zeit immer nur "Hurra!" rufen. Wir haben bis Anfang der Woche unter Volldampf diese Messe organisiert. Jetzt ist eine Vollbremsung und wir fliegen gerade durch den Wagen. Wir müssen uns wieder sammeln, und wir werden uns sammeln. Ich bin guten Mutes, dass wir eine breite Zustimmung für diese Buchmesse behalten. Auch unsere Gesellschafter haben uns den Rücken gestärkt und gesagt, dass sie uns nicht im Stich lassen und dass wir alle Mittel in der Hand haben werden, wieder eine ordentliche Buchmesse zu organisieren.

Die Vorsteherin und der Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins haben sich in einem offenen Brief bei Ihnen und bei Ihrem Team für Ihre Arbeit bedankt. In dem Brief steht auch: "Lassen Sie Trauer nicht in Wut umschlagen." Machen Sie sich Sorgen, die Stimmung könnte umschlagen?

Zille: Nein, das glaube ich nicht. Man muss erst mal Trauer und auch Enttäuschung zulassen, dass man das nicht gewuppt hat. Denn wir haben hier sehr viel Lebenskraft im Team, alle unserer Partner haben da sehr viel Kraft reingesteckt. Aber wo sollte die Wut liegen? Es ist eine pandemische Lage, wo wir uns nicht das erste Mal gefragt haben, ob man das anders hätte einschätzen können. Das sind Fragen, die uns noch eine Weile beschäftigen werden. Aber ich bin ein Typ, der eher sagt: "Vom Grübeln wird es nicht besser." Wir werden das tun, was wir tun können. Aber ich bin auch traurig und enttäuscht.

Eine digitale Buchmesse wird es in diesem Jahr auch nicht geben, oder?

Zille: Nein. Wir haben in der Pandemie auch gesehen, wo die Grenzen liegen. Wir sind eine Publikumsmesse, eine Messe der Begegnung, eine Messe, wo Leute begeistert werden sollen. Eine Begeisterung überträgt sich auch, wenn Gruppen zusammenkommen. Das ist in der Pandemie nicht möglich.

Aber eines will ich klar sagen: Das Konzept der Leipziger Buchmesse, die Rolle, die wir im Markt spielen, ist klar definiert: Wir sind der Motor, neue Titel in der Öffentlichkeit zu promoten, fürs Lesen zu begeistern. Wie die Ausgestaltung im Detail ist, das wird sich in der Zukunft sicherlich auch verändern. Aber diese Aufgabe steht für Leipzig ganz klar: Wir haben eine Aufgabe, wir haben eine Mission, und ich bin da nicht so schlechten Mutes, dass uns das nicht gelänge. Und Wut ist nicht die Kategorie, in der wir denken oder handeln.

Das Gespräch führte Andrea Schwyzer

