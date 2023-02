Früherer Thalia-Intendant Jürgen Flimm ist tot Stand: 04.02.2023 21:13 Uhr Jürgen Flimm machte mit Leib und Seele Theater. Das Hamburger Thalia-Theater wurde unter seiner Leitung zu einem der beliebtesten des Landes. Nun ist Flimm tot.

Der Regisseur starb am Sonnabend im Alter von 81 Jahren in Hamelwörden nordwestlich von Hamburg, wie die Berliner Staatsoper Unter den Linden mitteilte. Jürgen Flimm war einer der maßgeblichen Regisseure im deutschen Sprachraum. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) würdigte ihn. "Ob Theater, Oper, TV oder Kino - Jürgen Flimm hat die Bühnen als Regisseur und Intendant erneuert und geprägt", twitterte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). "Sein großes Herz, seine Zuversicht und sein feiner Humor werden nun fehlen".

Für Hamburgs Kultursenator war Flimm eine Theaterlegende

Auch die Hamburger Kultur trauert um Jürgen Flimm. Der Intendant des Hamburger Thalia Theaters, Joachim Lux, würdigte seinen Vorgänger als leidenschaftlichen Theatermenschen. "Jürgen Flimm war einer der herausragenden Intendanten der Republik, kunstsinnig, schlitzohrig und publikumsverliebt", sagte Lux auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. "Maach et joot!", schrieb Lux weiter in seinem Nachruf.

Auch Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) bezeichnete Flimm als Theaterlegende. "Nicht nur das Thalia-Theater hat Jürgen Flimm geprägt. Auch als Präsident des Bühnenvereins und auf vielen Bühnen hat er mit unbändiger Kreativität und hinreißender Erzählfreude bedeutende künstlerische Spuren hinterlassen. Er wird fehlen!", twitterte der Politiker am Sonnabend.

Im Jahr 1968 begann seine Regiekarriere

Der Sohn einer protestantischen Ärztefamilie studierte in Köln Theaterwissenschaft, Germanistik und Soziologie. Seine Regiekarriere startete er 1968 als Assistent bei Fritz Kortner und Claus Peymann an den Münchner Kammerspielen. Seine ersten Jahre beschrieb er als hart, sein Gehalt habe kaum gereicht, um seine Familie mit fünf Kindern durchzubringen.

Flimm prägte das Hamburger Thalia Theater

Von 1985 bis ins Jahr 2000 war Flimm Intendant des Hamburger Thalia Theaters. Mit einem jungen Ensemble und spektakulären Spielplänen machte er es zu einem der bestbesuchten Häuser des Landes. Nach diesen 15 Jahren zog es ihn in die Oper. Mit Superstars inszenierte Flimm an den bedeutendsten Opernhäusern. In Bayreuth inszenierte er 2000 den sogenannten Jahrtausendring. Später wurde er Leiter der Ruhrtriennale und der Salzburger Festspiele.

Bis ins hohe Alter für Theaterwelt aktiv

Statt in den Ruhestand zu gehen, übernahm er 2010 die Intendanz an der Berliner Staatsoper Unter den Linden. Auch international wirkte Flimm, von Mailand über London bis nach New York. Dort wurde er für seine Inszenierung von Beethovens "Fidelio" gefeiert, die die "New York Times" zur besten Oper des Jahres kürte. Flimm war ein Enthusiast - bis ins hohe Alter. Zuletzt lebte er auf dem Land bei Cuxhaven.

