Stand: 24.04.2025 07:16 Uhr Dauer-Konzert von Igor Levit mit Marina Abramovic

Starpianist Igor Levit gibt am Donnerstag und Freitag in London ein einzigartiges Konzert, das mindestens 16 Stunden dauern soll. Das Southbank Centre, das das Marathon-Konzert organisiert, kündigte Levits Auftritt unter der Regie der serbischen Performancekünstlerin Marina Abramovic als "herausragende Leistung der Ausdauer" an. Levit spielt das Solostück "Vexations" erstmals öffentlich in der London's Queen Elizabeth Hall. Es handelt sich dabei um ein sich 840 Mal wiederholendes Musikstück des französischen Komponisten Erik Satie. Üblicherweise wechseln sich mehrere Pianisten ab, um das Stück ohne Unterbrechung zu spielen. | Sendebezug: 24.04.2025 07:00 | NDR Kultur