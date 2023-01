Stand: 04.01.2023 18:47 Uhr Britische Autorin Fay Weldon im Alter von 91 Jahren gestorben

Die britische Autorin Fay Weldon ist tot. Sie starb am 4. Januar im Alter von 91 Jahren. Das bestätigte ihr Sohn gegenüber britischen Medien - unter anderem dem "Guardian". Weldon veröffentlichte mehr als 30 Bücher. In Deutschland ist sie vor allem für ihren Roman "Die Teufelin" bekannt. Der Roman wurde mit Meryl Streep und Roseanne Barr verfilmt. 1996 saß Weldon auch in der Jury der Berlinale. | Sendebezug: | 04.01.2022 19:30 | NDR Kultur