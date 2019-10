Stand: 28.10.2019 16:30 Uhr

50 Jahre Internet - wie hat es die Filmästhetik verändert? von Julia Jakob

Das Internet könnte eine Zukunft haben frotzeln gern Satiriker. Seit nunmehr 50 Jahren begleitet diese Erfindung unser Leben. Es hat nicht nur die Gesellschaft verändert, sondern auch großen Einfluss auf die Kultur. Und ganz besonders auf ein optisches Element: den Film. Julia Jakob über veränderte Sehgewohnheiten und neue Erzählformen dank des Internets.

Computer so groß wie Kühlschränke, Server und Router brauchen einen eigenen Raum. In den 80er-Jahren erreichte die neue Übertragungsmöglichkeit auch die Drehbücher Hollywoods: In "Kriegsspiele - War games", mit einem krachjungen Matthew Broderick, hackt sich ein Schüler durch Zufall in das System ein, dass das amerikanische Nuklear-Waffenarsenal steuert. In Zeiten des Kalten Krieges ein brandheißes Thema.

Wie hat das Internet die Filmästhetik verändert?







Der große Unbekannte am Ende einer langen Leitung ist Stoff für unzählige Filme. Aber für den Datentransfer unverzichtbar wurden Computer. Und weil die Datenmengen schnell immer größer wurden, mussten auch die PCs schneller werden. Deren Weiterentwicklung half wiederum den Filmemachern. Sie konnten plötzlich unerreichbares Terrain erobern: "Jurassic Park" mit lebensechten Dinosauriern und John F. Kennedy schüttelt "Forrest Gump" die Hand - auf einmal schien alles möglich. Oder anders formuliert: Das war der Anfang eines neuen Gigantismus.

Neue Techniken und Vertriebswege

In "Der Herr der Ringe" oder den "Star Wars"-Filmen schien der Optik keine Grenzen gesetzt. Gleichzeitig aber konnten die Zuschauer Filme auch via Internet sehen, was in den 2000er-Jahren eine finanzielle Bedrohung für die Filmverleiher war, weil Raubkopien plötzlich jedem zugänglich waren. Und auch eine Gefahr für Kinobetreiber, wie für Karl-Heinz Meier aus den niedersächsischem Quernheim: "'Krieg der Welten' zum Beispiel: Der hat einen fantastischen Sound gehabt und das war ein Erlebnis im Kino. Wenn sich den jemand aus dem Netz zieht, dann ist die ganze Wirkung daneben. Das tut uns weh."

Heute muss sich keiner mehr strafbar machen, Streamingplattformen für ein monatliches Entgelt erlauben Zugriff auf unzählige Filme. Und diese Anbieter mischen inzwischen auch besonders das Serienformat auf: Von Politserien wie "House of Cards" über Independentfilm bis Hochglanzstreifen - die neuen Filmemacher mussten sich Anderes trauen als die großen Produzenten und nicht am selben Kuchenstück knabbern.

Neue Narrative durch veränderte Produktionsbedingungen

Für Norbert Eberlein, der viele Drehbücher für "Neues aus Büttenwarder" schrieb, war das Angebot von Amazon für die Thriller-Serie "Beat" eine willkommene Abwechslung: "Wir haben hier tatsächlich nicht die kleine Welt. Man hat natürlich im Fernsehen oft andere Produktionsbedingungen, die einen dann dazu zwingen, dass man mit drei, vier Figuren in der Geschichte auskommen muss. Das wussten wir hier von vornherein: Wir können hier mal richtig auf den Pudding hauen."

Mehr Figuren erlauben auch mehr Geschichten, eine Serie kann anders erzählen als ein Spielfilm. Auch öffentlich-rechtliche Sender öffneten ihre Produktionen für diese neue Erzählmöglichkeit. Wie die ARD mit "Babylon Berlin" und das ZDF mit "Bad Banks". Von den veränderten Erzählweisen, ausgelöst durch das Internet mit seinen neuen Sehmöglichkeiten, profitieren nicht nur Drehbuchautoren und Schauspieler, sondern auch die Zuschauer.

