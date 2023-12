Wärmen und heilen: Wärmflasche, Heizdecke, Kirschkernkissen

Neben Kirschkernen werden Wärmekissen mit Getreide wie Hirse oder Dinkel gefüllt, auch Samen kommen zum Einsatz. Die Füllung der Kissen kann die Wärme nach Erhitzung über mehrere Stunden speichern. Obwohl die Hersteller häufig empfehlen, die Körnerkissen in der Mikrowelle zu erhitzen, rät das Institut für Schadenverhütung und Schadenforschung (IFS) davon ab. Denn anders als im Backofen entsteht im Mikrowellengerät im Material eine punktuelle Wärme, wodurch es zu starken Überhitzungen in der Füllung kommen kann. Mit etwas Zeitverzögerung kann dadurch sogar ein Glimmbrand entstehen. Statt in der Mikrowelle sollten die Kissen bei etwa 70 °C für circa 10 bis 15 Minuten im Backofen erwärmt werden. Dabei beachten: Die Kissen möglichst flach auf einen mit Backpapier ausgelegten Rost legen, dabei sollten sie die Wände des Backofens nicht berühren. Zwischendurch aufschütteln, um die Wärme im Kissen zu verteilen.

Ob Wechselduschen oder Kneippsche Fußbäder - das Wirkprinzip der Thermotherapie, die der bayerische Pfarrer Sebastian Kneipp entwickelt hat, ist einfach: Durch Kälte ziehen sich zunächst unsere Gefäße zusammen - um anschließend vom Körper doppelt so gut durchblutet und damit angenehm gewärmt zu werden. Für alle, die keine Zeit haben, sich am Abend die Wannen fürs Fußbad zu füllen, gibt es ein praktisches Kneipp-Miniformat: die Kneippschen Wollsocken. Dafür taucht man ein normales Paar Baumwoll- oder Leinensocken in kaltes Wasser, wringt sie gut aus und zieht sie an. Darüber kommt ein dickes Paar Wollsocken. Durch das kalte Wasser in den Socken werden die Hautgefäße zuerst zusammengezogen, der Körper steuert gegen und sorgt so für eine gesunde Durchblutung der Füße. Das geht mit einer angenehmen Erwärmung einher und regt den gesamten Stoffwechsel an. Wichtig: Die nassen Socken nicht bei sowieso schon kalten Füßen anziehen, sondern in diesem Fall die Füße vorher zunächst anwärmen (zum Beispiel mit einer Wärmflasche).