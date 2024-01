Vitamin-D-Mangel im Winter: Was hilft dagegen? Stand: 12.01.2024 14:45 Uhr Vitamin D ist wichtig für Knochen und Immunabwehr. Der Körper kann es selbst bilden, benötigt dazu aber Sonnenlicht. Davon gibt es in Deutschland im Winter zu wenig. Einem Mangel kann man aber vorbeugen.

Wer im Norden lebt, hat in der dunklen Jahreszeit kaum eine Chance, ausreichend Vitamin D zu bilden. Laut Robert Koch Institut haben mehr als 30 Prozent der Erwachsenen in Deutschland in den Herbst- und Wintermonaten zu wenig Vitamin D im Blut. Ein langfristiger Mangel kann jedoch der Gesundheit schaden, denn der Körper benötigt das Vitamin, um Kalzium aus der Nahrung in Knochen und Zähne einzubauen. Zudem soll Vitamin D das Immunsystem stärken.

Vitamin-D-Mangel kann die Knochen schädigen

Eine mögliche Folge von Vitamin-D-Mangel ist die Abnahme der Knochendichte und Knochenerweichung (Osteomalazie). Bei älteren Menschen kann ein Vitamin-D-Mangel zudem Osteoporose begünstigen. Außerdem werden Muskelschwäche, Atemwegsinfekte, Depressionen und Stimmungsschwankungen wahrscheinlicher. Bei Säuglingen und Kindern kann ein schwerer Vitamin-D-Mangel zu Rachitis und damit zu bleibenden Verformungen des Skeletts führen.

Vitamin-D-Mangel vorbeugen

Dem winterlichen Vitamin-D-Mangel lässt sich am besten entgegenwirken, indem man sich in den helleren Monaten Reserven zulegt, die der Körper im Fett- und Muskelgewebe speichert. Hierzu empfiehlt es sich, zwischen März und Oktober zwei- bis dreimal pro Woche Gesicht, Hände und Arme unbedeckt und ohne Sonnenschutz der Sonne auszusetzen, so das Robert-Koch-Institut (RKI).

Für eine ausreichende Vitamin-D-Produktion reicht laut Bundesamt für Strahlenschutz bereits die Hälfte der Zeit, ab der ungeschützt ein Sonnenbrand entstehen würde. Ein Beispiel: Ein Mensch mit dem Hauttyp II (helle Haut) sollte sich bei einem UV-Index von 7 - das entspricht etwa der Sonneneinstrahlung im Sommer - maximal 20 Minuten ohne Schutz in der Sonne aufhalten. Um ausreichend Vitamin D zu bilden, genügen bereits zehn Minuten.

Im Winter draußen spazieren gehen

Normalerweise reicht dieser Vitamin-D-Vorrat, um ohne Mangelerscheinungen über die dunkle Jahreszeit zu kommen. Zudem produziert der Körper auch im Winter etwas Vitamin D, etwa bei Spaziergängen an der frischen Luft mit freiem Gesicht und ohne Handschuhe. Tageslichtlampen sind übrigens keine Alternative zum Gang nach draußen, denn sie besitzen in der Regel einen UV-Filter - und es ist der UV-Anteil des Lichts, der die körpereigene Vitamin-D-Produktion anregt.

Diese Lebensmittel liefern Vitamin D

Etwa zehn bis 20 Prozent des Vitamin-D-Bedarfs lassen sich über die Ernährung abdecken. Folgende Lebensmittel enthalten besonders viel Vitamin D:



Eier

fetter Fisch, etwa Hering und Lachs

Milchprodukte, etwa Käse und Butter

Weitere Informationen Lachs-Rezepte: Köstliche Ideen zum Nachkochen Gedünstet, gebraten, roh oder als Räucher- oder Graved Lachs: Vielfältige und köstliche Lachs-Rezepte zum Nachkochen. mehr

Avocado enthält kein Vitamin D

Jahrelang galt die Avocado ebenfalls als guter Vitamin D-Lieferant. Neuere Messungen konnten den zuvor ermittelten Gehalt von 3,4 Mikrogramm pro 100 Gramm laut Max Rubner-Institut jedoch nicht bestätigen. Das Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel ist unter anderem für die Pflege des Bundeslebensmittelschlüssels zuständig, einer umfangreichen Nährwert-Datenbank. Avocados enthalten also, entgegen landläufiger Meinung, kaum Vitamin D. Das Gleiche gilt für Tee oder Kaffee sowie Getreide, Kartoffeln, Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte.

Vorsicht bei mit Vitamin D angereicherten Lebensmitteln

Die Verbraucherzentralen haben in einer Markt-Stichprobe herausgefunden, dass immer mehr Lebensmittel mit Vitamin D angereichert sind, obwohl dies in Deutschland ohne Genehmigung verboten ist. Die Aufnahme von zu viel Vitamin D kann die Gesundheit schädigen. Von 112 untersuchten Produkten hatten mehr als die Hälfte keine Erlaubnis. Dazu zählten Säfte und Joghurts, aber auch Frühstückscerealien und Milchersatzprodukte.

Auffällig viele angereicherte Produkte wiesen zudem viel Fett und Zucker auf. Die Verbraucherschützer raten, schon beim Einkauf darauf zu achten, ob Produkten Vitamin D zugeführt wurde. Das gilt vor allem für Lebensmittel, die in größeren Mengen verzehrt werden.

Für wen sind Vitamin-D-Präparate sinnvoll?

Für bestimmte Menschen kann es sinnvoll sein, ihren Vitamin-D-Bedarf zusätzlich durch Tabletten zu decken. Zu diesen Risikogruppen, die häufig an Vitamin-D-Mangel leiden, zählen:

Menschen, die sich nur selten im Freien aufhalten, zum Beispiel chronisch Kranke und Pflegebedürftige

ältere Menschen, da die Fähigkeit der Haut, Vitamin D zu bilden, mit steigendem Alter abnimmt

dunkelhäutige Menschen, da der höhere Melaningehalt ihrer Haut die UV-B-Strahlung stärker abschirmt

Menschen, die nur mit vollständig bedecktem Körper ins Freie gehen

Raucher, da ein Mangel möglicherweise die Lungenfunktion verschlechtert.

Vor Vitamin-D-Einnahme den Arzt fragen

Vor der Einnahme spezieller Vitamin-D-Präparate sollte man einen Arzt fragen und den Vitamin-D-Status überprüfen lassen. Allerdings übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten für den Test nur in begründeten Fällen. Die Laborkosten liegen bei etwa 30 Euro, hinzu kommen noch die Arztkosten. Es gibt mittlerweile zwar Schnelltests für zu Hause, doch gelten deren Testverfahren Medizinern zufolge als unsicher.

Vitamin D: Vorsicht vor Überdosierung

Wie hoch das Vitamin D zu dosieren ist, hängt unter anderem vom Alter, der Körpergröße und Vorerkrankungen ab. Vor allem im Internet werden teilweise Vitamin-D-Präparate mit sehr hohen Dosierungen pro Kapsel angeboten. Hier ist Vorsicht geboten, denn Vitamin D ist fettlöslich und reichert sich im Körper an. Zu viel davon führt auf die Dauer zu einem überhöhten Kalziumspiegel. Das kann akut zu Übelkeit und Bauchkrämpfen führen - in schweren Fällen aber auch zu Nierenschädigungen und Herzrhythmusstörungen.

Vor den Gefahren einer überhöhten Vitamin D-Zufuhr warnt auch das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR). Es empfiehlt deshalb ebenso wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung eine maximale Tagesdosis von 20 Mikrogramm, also 800 IE (internationale Einheiten) - am besten unter ärztlicher Kontrolle.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Radio-Visite | 16.02.2022 | 09:25 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Ernährung