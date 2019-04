Stand: 12.04.2019 08:39 Uhr

Gesunder Tee: Fit durch den Tag

Tee gehört zu den vielseitigsten Nahrungsmitteln. Abhängig von der Zubereitung und den aufgebrühten Blättern, Blüten und sonstigen Pflanzenteilen kann Tee wach oder müde machen, den Durst löschen, die Verdauung fördern, die Erkältungsbeschwerden und Schmerzen linden sowie bei Stress und Schlafstörungen auf natürliche Weise helfen.

Grüner und schwarzer Tee

Echter Tee wird ausschließlich aus der immergrünen Teepflanze Camellia sinensis hergestellt. Von diesem Strauch stammen grüner Tee und schwarzer Tee. Aufgussgetränke aus Früchten und Kräutern sind streng genommen keine Tees.

Grüner Tee wird nach dem Welken nur kurz erhitzt, gedämpft oder geröstet. Deshalb bleiben alle Inhaltsstoffe des frischen Teeblattes erhalten.

Schwarzer Tee durchläuft fünf Arbeitsschritte für ein stärkeres Aroma:



Welken der Blätter in gut belüfteten Weidenkörben, um die Feuchtigkeit zu entziehen

Zerquetschen der Blätter mit einer Walze, um die Zellen aufzubrechen, damit der Zellsaft mit Sauerstoff reagieren kann

Aussieben der feinen Blätter

Fermentieren bei hoher Luftfeuchtigkeit im Fermentationsraum

Trocknen bei sehr heißer Luft, um den Fermentationsprozess zu beenden

Teein im Tee macht munter

Grüner und schwarzer Tee sind für den Start in den Tag geeignet, denn sie enthalten Teein. Der Stoff ist chemisch identisch mit dem Koffein aus dem Kaffee. Teein lässt den Blutdruck ansteigen und macht wach. In 200 Milliliter schwarzem Tee stecken zwischen 40 und 100 Milligramm Teein.

Tee mit Teein kann Nachtruhe stören

Anders als Koffein ist Teein an bestimmte Pflanzenstoffe (Polyphenole) gebunden und wird erst im Darm freigesetzt. Deshalb setzt die wachmachende Wirkung des Tees später ein, hält aber länger an. Den letzten teeinhaltigen Tee sollte man am frühen Nachmittag trinken, um die Nachtruhe nicht zu stören. Zieht schwarzer Tee länger als zwei bis drei Minuten, werden mehr Gerbstoffe gelöst. Sie binden das Teein, sodass der Tee nicht mehr so gut wirkt. Allerdings können Gerbstoffe auf den Magen schlagen.

Tee nicht zu heiß trinken

Polyphenole sind vor allem in grünem Tee und in geringerem Maße auch in schwarzem Tee enthalten. Sie fangen sogenannte freie Radikale, stimulieren die Zellteilung und schützen Herz und Gefäße. Tee darf man nicht zu heiß trinken. Kann man die Tasse oder das Schälchen entspannt in den Händen halten, ist die Temperatur richtig. Zu heiße Getränke können die Schleimhäute schädigen und langfristig die Entstehung von Speiseröhrenkrebs begünstigen.

Vitamine in Früchtetee

Aufgebrühte Früchte eignen sich gut als Durstlöscher und schmecken auch kalt. Sie enthalten sogar ein paar Vitamine: Früchtetees mit viel Hibiskus oder Hagebutte sind reich an Vitamin C.

Kräutertee, der müde macht

Aufgussgetränke mit Lavendel, Baldrian oder Melisse wirken beruhigend und machen schläfrig. Diese Tees sollte man aber nicht direkt vor dem Schlafen trinken, sondern über den Abend verteilt. Denn es dauert, bis sie wirken.

Arzneitee aus der Apotheke

Soll ein Tee Beschwerden lindern, kauft man ihn am besten in der Apotheke. Die dort erhältlichen Arzneitees enthalten immer die gleiche Menge an Wirkstoffen. Sie müssen die strengen Anforderungen des Arzneimittelgesetzes erfüllen und eine Heilwirkung nachweisen.

Tees für die Verdauung

Gut für die Verdauung sind diese Tees, wenn man sie kurz vor oder nach dem Essen trinkt:

Anis-Fenchel-Kümmel-Tee verhindert Blähungen

verhindert Blähungen Jasmin-Tee beruhig den Magen und senkt den Blutzuckerspiegel

beruhig den Magen und senkt den Blutzuckerspiegel Aufgussgetränke aus Artischocke oder Löwenzahn regen die Gallensaft-Produktion an und fördern so die Fettverbrennung

