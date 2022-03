Schwere Depression: Tiefe Hirnstimulation kann helfen Stand: 14.03.2022 15:12 Uhr Etwa fünf Millionen Menschen erkranken in Deutschland jährlich an einer Depression. Jetzt soll ein Eingriff ins Gehirn Menschen mit schweren Depressionen helfen, bei denen bisher alle anderen Therapien versagt haben.

Die letzte Chance für Menschen mit schwersten Depressionen war bisher die Elektrokrampftherapie. Dabei werden unter Narkose von außen Stromimpulse durch das Gehirn geleitet und so ein epileptischer Anfall ausgelöst. Das kann Depressionen deutlich lindern. Ein Forschungsprojekt in Freiburg will jetzt herausfinden, ob auch die sogenannte tiefe Hirnstimulation Betroffenen, bei denen bisherige Therapien versagt haben, helfen kann. Über Drähte, die tief im Gehirn platziert werden, soll die Psyche mit elektrischen Impulsen beeinflusst werden.

Belohnungssystem im Hirn wieder anregen

Eine zentrale Symptomatik der Depression ist, dass das Gehirn Belohnungen nicht mehr richtig verarbeiten kann. Die Forscher glauben, dass bei Depressionen die Funktion des Belohnungssystems gestört ist. Das System ist hirnanatomisch sehr gut erforscht. Mit der tiefen Hirnstimulation soll das Belohnungssystem angeregt werden, wieder richtig zu funktionieren.

Tiefe Hirnstimulation bei Parkinson schon etabliert

Für eine tiefe Hirnstimulation werden in einer Operation Elektroden ins Gehirn gelegt, genau dorthin, wo die Hirnfunktion gestört ist. Ein Kabel führt dann von den Elektroden unter der Haut zum Brustkorb, wo ein Stimulator angeschlossen wird. Der ist programmierbar und sendet Stromimpulse genau ins Zentrum der Erkrankung. Die tiefe Hirnstimulation ist eine Therapiemethode, die bei starkem Zittern, wie zum Beispiel bei Morbus Parkinson, schon lange etabliert ist. Das Einschalten des Stimulators schaltet das Zittern, also ein körperliches Leiden, in vielen Fällen wirksam ab.

Studie soll Wirksamkeit bei Depression beweisen

Jetzt arbeiten die Freiburger Forscher an einer Studie, die die Wirksamkeit der tiefen Hirnstimulation bei Depressionen beweisen soll. In dieser Studie sollen 47 Patienten behandelt werden. Bei der Hälfte wird die Stimulation nicht eingeschaltet, ohne Wissen der Patienten. So lässt sich kontrollieren, wie groß der Placebo-Effekt ist. Nach vier Monaten wird die Stimulation dann auch bei der Kontrollgruppe eingeschaltet.

Elektroden im Gehirn: Operation im Wachzustand

Vor der Operation wird millimetergenau geplant, welchen Weg die Elektroden durchs Gehirn nehmen sollen. Es dürfen keine Blutgefäße oder wichtige Gehirnbereiche im Weg sein. Der Kopf wird in einem Rahmen fixiert. An einem Simulator prüfen die Medizinerinnen und Mediziner, ob der vorher berechnete Weg stimmt und ob die Elektrodenspitze genau da landet, wo sie hin soll. Dann bohren sie die notwendigen Löcher in den Schädel. Die Patienten sind die ganze Zeit wach.

Die Elektrode wird direkt an den vorausberechneten Zielort geführt. Bevor sie endgültig fixiert wird, testen die Operateure die Lage, indem sie Strom fließen lassen. Dabei werden die Patienten zum Beispiel nach Gefühlen oder Plänen befragt. Oftmals verändert sich dann schon etwas: Betroffene, die zuvor keinerlei Perspektive oder Empfindungen hatten, erzählen plötzlich von ihren Plänen nach der Operation. Am Ende des etwa dreistündigen Eingriffs wird das Kabel verlegt und der Stimulator unter dem Brustmuskel eingepflanzt.

Lebensfreude kehrt zurück

Für Menschen, die unter schwersten Depressionen leiden, könnte die tiefe Hirnstimulation in Zukunft den Weg zurück zu mehr Lebensfreude bedeuten: Ist der Eingriff erfolgreich, sind sie wieder in der Lage Pläne zu machen und können wieder Gefühle wie Freude oder Trauer empfinden. Allerdings sprechen nicht alle Menschen auf diese Behandlungsmethode an.

