Depressionen in der Pandemie: Wenn Corona die Seele trifft Stand: 26.04.2021 16:50 Uhr Die Corona-Pandemie führt bei einigen psychisch erkrankten Menschen zu einer Verschlechterung des Gesundheitszustands. Und auch Gesunde leiden psychisch unter dem Lockdown.

Einsamkeit durch die Kontaktbeschränkungen, die Angst, sich zu infizieren, und die Sorge um Angehörige oder Freunde können auf die Stimmung drücken. Wer sich länger als 14 Tage niedergeschlagen, müde, antriebslos oder traurig fühlt, sollte einen Arzt aufsuchen. Warnzeichen für eine Depression sollten immer ernst genommen werden. Denn die Depression ist eine schwere, manchmal auch lebensbedrohliche Erkrankung. Wichtig ist, dass Erkrankte sich frühzeitig professionelle Hilfe holen und eine wirksame Therapie bekommen.

Videos 6 Min Welche Hilfen gibt es für psychisch Kranke in der Pandemie? Interview mit dem Psychiater Dr. Jan Kalbitzer über Anzeichen und Behandlung einer Depression gerade in Corona-Zeiten. 6 Min

Geregelte Alltagsstruktur fällt in der Pandemie oft weg

Untersuchungen zeigen, dass die Corona-Pandemie im vergangenen Jahr die Versorgung psychisch kranker Menschen erschwert hat: Termine bei Ärzten oder Psychotherapeuten fielen aus oder wurden von den Betroffenen aus Angst vor Ansteckung nicht wahrgenommen. Mittlerweile bieten jedoch viele Psychotherapeuten Online-Sprechstunden an. Außerdem fällt häufig die geregelte Alltagsstruktur weg, die für an Depression Erkrankte wichtig ist. Aktuell berichten deshalb 44 Prozent der Menschen mit diagnostizierter Depression von einer Verschlechterung ihres Krankheitsverlaufs in den vergangenen sechs Monaten, bis hin zu Suizidversuchen. Auch Menschen ohne psychische Erkrankung sorgen sich um ihre berufliche Zukunft und die familiäre Belastung nimmt zu. Das zeigt eine Sondererhebung des Deutschland-Barometer Depression - eine jährliche, repräsentative Bevölkerungsumfrage zu Depression, die von der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und der Deutsche Bahn Stiftung initiiert wurde.

Tipps für die psychische Gesundheit

Diese Tipps können helfen, besser durch die Pandemie zu kommen:



Hilfreich kann ein Wochenplan sein: Darin werden stundenweise die Aktivitäten für jeden Tag eingetragen, neben Pflichten sollte auch Angenehmes eingeplant werden.

sein: Darin werden stundenweise die Aktivitäten für jeden Tag eingetragen, neben Pflichten sollte auch Angenehmes eingeplant werden. Wer jetzt mehr Zeit hat, sollte die Chance nutzen und Neues entdecken : zum Beispiel ein neues Hobby, eine neue Sportart - oder sich einem dickeren Buch zuwenden.

: zum Beispiel ein neues Hobby, eine neue Sportart - oder sich einem dickeren Buch zuwenden. Wichtig ist ein geordneter Schlaf-Wachrhythmus mit Bettzeiten, die bei etwa acht Stunden liegen sollten. Längere Bettzeiten und sich tagsüber hinzulegen, führen bei den meisten depressiv Erkrankten zu einer Verschlechterung der Depression und zunehmenden Schlafstörungen, mahnen Experten.

Experten zum Thema Dr. Jan Kalbitzer, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie

Leiter der Stressmedizin der Oberberg Kliniken

Tagesklinik Kurfürstendamm

Kurfürstendamm 216

10719 Berlin

www.oberbergkliniken.de



Prof. Dr. Ulrich Hegerl, Chefarzt, Vorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe

Johann Christian Senckenberg Distinguished Professorship

Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie

Universitätsklinikum Frankfurt

Heinrich-Hoffmann-Straße 10

60528 Frankfurt am Main

www.kgu.de



Prof. Dr. Kai G. Kahl, Geschäftsführender Oberarzt

Ärztlicher Leiter Institut für Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin (AVVM)

Klinik für Psychiatrie, Sozialpsychiatrie und Psychotherapie

Medizinische Hochschule Hannover (MHH)

Carl-Neuberg-Straße 1

30625 Hannover

www.mh-hannover.de/psychiatrie.html

