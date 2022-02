Novavax-Impfstoff gegen Corona: Wie wirkt das Vakzin?

Die Stiko empfiehlt die Verwendung ab 18 Jahren. Ausgenommen von der Empfehlung sind Schwangere und Stillende. Empfohlen wird der Impfstoff zudem für diejenigen, die bisher keine Immunreaktion auf die anderen Impfstoffe gezeigt haben oder die nach der ersten Impfung aus medizinischen Gründen ihre Impfserie nicht mit einem der bisherigen Vakzine fortsetzen können.

Zwei Dosen müssen im Abstand von mindestens drei Wochen verimpft werden. Eine Drittimpfung ist derzeit nicht vorgesehen. Ungeimpfte, die bereits eine Covid-19-Infektion durchgemacht haben, können laut Stiko eine Einzeldosis zur Vervollständigung der Grundimmunisierung erhalten.

Wann genau die Impfungen mit Novavax starten, ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In Niedersachsen und Hamburg sollen Anfang März die ersten Impfaktionen beginnen, Mecklenburg-Vorpommern will laut Gesundheitsministerium bereits am 28. Februar starten.

Wer in Niedersachsen lebt, kann sich unter der Impfhotline (0800)99 88 665 auf die Warteliste setzen lassen. Die Wartenden erhalten dann einen Impftermin in der gewünschten Kommune per SMS.

In Hamburg können sich Impfwillige über das Impftermin-Buchungsportal der Stadt online einen Termin sichern, sobald der Impfstoff bereit steht.

In Schleswig-Holstein sollen frühestens ab Ende Februar gesondert ausgewiesene Termine für Impfungen mit dem Novavax-Impfstoff auf der landesweiten Buchungsplattform bereit stehen.

Im Mecklenburg-Vorpommern kann man sich über das Impfportal des Landes (www.corona-impftermin-mv.de) und die Impfhotline (0385) 20 27 11 15 anmelden. Bei der Terminvergabe wird medizinisches und Pflegepersonal bevorzugt behandelt.

Anders als die mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna oder die Vektorimpfstoffe von AstraZeneca und Johnson & Johnson ist Novavax ein sogenannter proteinbasierter Impfstoff mit Virusantigen. Durch die Impfung gelangen winzige, im Labor hergestellte Partikel des Coronavirus, die sogenannten Spike-Proteine, in den Körper und regen das Immunsystem dazu an, Antikörper auszubilden und so eine Covid-19-Erkrankung abzuwehren. Da die Wirkung des Immunsystems aber auf den Protein-Impfstoffe nicht so stark reagiert wie bei mRNA und Vektor-Impfstoffen, wird ein sogenanntes Adjuvans zugesetzt, das die Wirkung verstärkt.

Das hängt von der Definition dieses Begriffs ab. So sind für das Bundesforschungsministerium diejenigen Vakzine Totimpfstoffe, die Bestandteile oder einzelne Moleküle des Erregers enthalten. Das trifft auf Novavax zu. Allerdings enthält das Vakzin keine abgetöteten Viren oder Virusbestandteile, die direkt aus dem Coronavirus gewonnen werden, sondern gentechnisch hergestellte Virus-Proteine. Nach einer engeren Definition zählt das Vakzin daher nicht zu den Totimpfstoffen. Impfstoffe mit abgetöteten Krankheitserregern bzw. Bestandteilen der Erreger sind bereits seit Jahrzehnten erprobt und werden beispielsweise bei Impfungen gegen Polio, Tetanus, Diphterie oder Tollwut angewendet.

Wie bei den anderen Corona-Impfstoffen können nach einer Novavax-Impfung Schmerzen an der Einstichstelle, Kopf- sowie Muskel- und Gelenkschmerzen, Müdigkeit und leichtes Fieber auftreten, vor allem nach der zweiten Impfung. Diese Impfreaktionen klingen in der Regel nach wenigen Tagen wieder ab. Hinweise auf schwere Nebenwirkungen gab es bislang nicht, allerdings nahmen insgesamt zu wenige Menschen an den Studien teil, um seltene schwere Nebenwirkungen feststellen zu können.

Studien zufolge senkt Novavax das Risiko, an Covid-19 zu erkranken, deutlich - um etwa 90 Prozent. Allerdings zirkulierten während der Studien vor allem die Alpha- und Beta-Variante.

Laut Novavax soll der Impfstoff auch gegen Omikron wirken, insbesondere mit einer Booster-Impfung sechs Monate nach der zweiten Dosis. Allerdings ist diese Drittimpfung in Deutschland noch nicht empfohlen. "Aussagen zur klinischen Wirksamkeit gegen die Omikron-Variante können aktuell noch nicht getroffen werden", heißt es von Seiten der Stiko dazu.