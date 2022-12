Krisen und Zukunftsangst: Wie wir unsere Resilienz stärken Stand: 28.12.2022 11:20 Uhr Steigende Kosten für Lebensmittel, Heizung und Mieten, dazu der Krieg in der Ukraine. Das macht vielen Menschen Angst. Indem wir unsere Resilienz stärken, können wir besser damit umgehen. Tipps vom Experten.

Es gab eine Zeit, in der haben uns schlechte Nachrichten vielleicht schockiert und beunruhigt, aber sie haben uns selten direkt betroffen. Mit dem Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 änderte sich das. Aktuell treibt viele Menschen die Sorge um, die Kosten für Heizung und Strom nicht mehr stemmen zu können.

"Die ständige Konfrontation mit schlechten Nachrichten in den Medien und das Gefühl, sie nicht lösen zu können, versetzt unser Gehirn in Dauerstress", sagt René Träder, Coach für Resilienz und Stressmanagement. "Stress darf zwar kommen, er muss aber auch wieder gehen", so Träder. Dauerhafter Stress kann zu Magen-Darm-Beschwerden, Schlafstörungen, Herzrasen und in schlimmen Fällen zu Depressionen führen. Eine Möglichkeit, besser mit Stress, Ängsten und Sorgen umzugehen, besteht in der Stärkung unserer Resilienz.

Die Definition von Resilienz

Als Resilienz wird in der Psychologie die psychische Widerstandskraft bezeichnet, also die Fähigkeit eines Menschen, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen und Belastungen auszuhalten. Die Resilienz von Menschen ist sehr unterschiedlich ausgeprägt. So kann beispielsweise der Verlust des Arbeitsplatzes für eine weniger resiliente Person sehr belastend sein und sie langfristig mit negativen Gefühlen beeinträchtigen. Wer resilient ist, kann den Verlust hingegen vermutlich schnell akzeptieren, sich einen neuen Job zu suchen und dann auf die positiven Aspekte des Jobwechsels zurückblicken. Eine starke Resilienz hilft uns im Umgang mit Krisen und lässt uns gestärkt daraus hervorgehen.

Die eigene Überforderung wahrnehmen

Der erste Schritt zur Stärkung der Resilienz liegt darin, die eigenen Grenzen wahrzunehmen, erklärt René Träder: "Es ist völlig okay, in diesen Krisenzeiten überfordert zu sein". Schwäche zu zeigen, falle jedoch vielen Menschen schwer. Die Psychologin Kamila Skolik stellt fest, dass viele ihrer Klienten momentan von Geldsorgen geplagt sind. Sie rät, mit Familie und Freunden über die eigenen Sorgen und Ängste zu sprechen. "Es tut gut, wenn man merkt, man ist nicht allein", so Skolik. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass es anderen genauso geht, ist groß: So fürchten sich laut einer Studie der R+V-Versicherung über die "Ängste der Deutschen" zwei Drittel der Deutschen im Jahr 2022 vor steigenden Lebenshaltungskosten.

Resilienz stärken: Lösungen für Probleme suchen und handeln

Wir können nicht vorhersehen oder kontrollieren, wie sich die Gas- und Strompreise im kommenden Winter entwickeln. Deshalb macht es schlichtweg keinen Sinn, sich ständig den Kopf darüber zu zerbrechen. Es gilt, sich dies klarzumachen und zu akzeptieren. Doch das heißt nicht, dass wir den Kopf in den Sand stecken dürfen. Im Gegenteil: Denn für uns selbst und in unserem unmittelbaren Umfeld können wir durchaus etwas bewirken.

Aus der passiven Rolle in die aktive überzugehen, geht oftmals mit Entscheidungen einher, meint René Träder: "Wir können ganz viel für unsere Resilienz tun, wenn wir Entscheidungen treffen." Eine Entscheidung kann es sein, bei seelischen Schwierigkeiten nach Hilfe zu fragen und diese anzunehmen oder den Arbeitgeber zu wechseln, um die eigene finanzielle Lage zu verbessern. Wer akute Geldnot hat, kann vielleicht Freunde oder Verwandte um finanzielle Unterstützung bitten, so Träder. Eventuell gibt es ungenutzte finanzielle Hilfe vom Amt oder Spenden von anderen Institutionen.

Ein entscheidender Faktor und wohl auch der schwierigste Teil zur Stärkung unserer Resilienz liegt darin, aus der Opferrolle herauszukommen. "Je länger wir darin verharren, desto handlungsunfähiger werden wir", erklärt der Resilienz-Experte. Sich selbst als Opfer von Politik und Wirtschaft zu sehen, sei in dieser Situation zwar verständlich, aber nicht hilfreich. Es gilt, die eigene individuelle Handlungsfähigkeit zu erkennen und an konkreten Lösungen zu arbeiten, um die eigene Situation zu verbessern.

Medienkonsum einschränken, um Energie zu tanken

Durch das Smartphone, die sozialen Medien und Eilmeldungen sind viele Menschen ständig mit Nachrichten konfrontiert. Doch wenn wir stets über die großen Probleme grübeln, beeinträchtigen wir unsere Fähigkeit, rational und lösungsorientiert zu denken. Und wer sich am Abend lieber nicht mehr mit den Nachrichten befassen will, muss kein schlechtes Gewissen haben: "Wer seine mentale Gesundheit schützt, betreibt Psychohygiene und das ist ganz wichtig. Wir dürfen unseren Optimismus nicht verlieren", erklärt René Träder. Wer nur einmal am Tag Nachrichten schaut, bekomme alles mit und bleibe handlungsfähig, weil er nicht in dauerhaften Stress verfällt.

Gefahren realistisch einschätzen

"Häufig schätzen wir die Welt falsch ein", erklärt Träder. So hatten nach dem Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz im Jahr 2016 viele Menschen Angst, auf Weihnachtsmärkten Opfer eines Terroranschlags zu werden. Dass die Wahrscheinlichkeit für einzelne Personen statistisch gesehen sehr gering ist, änderte diesen Umstand nicht. Als die große mediale Aufmerksamkeit für Terroranschläge auf Weihnachtsmärkten in den kommenden Jahren nachließ, verschwand diese Angst bei vielen Menschen wieder. Es ist daher ratsam, die konkrete Gefahr für sich selbst möglichst realistisch einzuschätzen.

Eigenen Medienkonsum hinterfragen

Wer sich ständig und nur oberflächlich über das Kriegsgeschehen in der Ukraine informiert, bekommt laut Träder schnell einen beunruhigenden Eindruck von der Lage. "Nur plakative Überschriften auf Nachrichtenseiten zu lesen oder sich ständig subjektive Tweets und Posts von einzelnen Personen bei Twitter anzuschauen, kann Angst machen." Häufig werde die eigene Lage daher unrealistisch eingeschätzt.

Besser sei es, sich ein realistisches Bild von der Situation zu machen, um die Lage und die konkrete Bedrohung für sich besser einordnen zu können. Ein Fachartikel mit der Einschätzung eines neutralen Experten über die konkrete Kriegsbedrohung für Deutschland zu lesen, könne die Angst vielleicht eindämmen. Zudem sei es ratsam, sich unmittelbar vor dem Schlafengehen nicht mehr mit Nachrichten zu beschäftigen.

Dinge in die Hand nehmen, um Ohnmachtsgefühl loszuwerden

Viele Menschen fühlen sich besser, wenn sie aktiv werden. So kann es der Psyche guttun, an Demonstrationen teilzunehmen, um dem Ohnmachtsgefühl entgegenzuwirken. Wer finanzielle Mittel hat, kann zum Beispiel für soziale Projekte oder gemeinnützige Hilfsorganisationen spenden. Auch Sachspenden oder ehrenamtliche Tätigkeiten können Gefühle von Hilflosigkeit schwinden lassen und dem eigenen Befinden zugutekommen.

Wie Menschen mit ihrer Angst umgehen, ist sehr unterschiedlich. Manchen Menschen hilft es, die eigene Anspannung mit Humor zu bekämpfen. Sich die eigene Lage bewusst zu machen und dankbar zu sein, dass es einem selbst verhältnismäßig gut geht, kann zudem ein Weg aus dem eigenen Stresskreislauf sein. Auch ein Spaziergang an der frischen Luft, ein Treffen mit Freunden oder das eigene Leibgericht zu kochen, kann die psychische Gesundheit stärken.

Wer seine Probleme lösen kann, wird krisenfester

Wer sich bei dem Gedanken ertappt, dass sich die eigenen Probleme nun einmal nicht so einfach lösen lassen, steckt laut Träder noch in der Opferrolle. "Man kann sich stattdessen ja auch sagen: 'Die Politik hat für mich zwar versagt, trotzdem werde ich jetzt alles in meiner Macht Stehende tun, damit es mir schnell besser geht'".

Je länger Menschen in der passiven Opferrolle verharren, desto schwerer falle es ihnen, herauszukommen, erklärt der Resilienz-Experte. Die eigene Widerstandsfähigkeit zu stärken, sei ein Prozess und für viele Menschen nicht von heute auf morgen umsetzbar. Doch wer seine Probleme Schritt für Schritt angehe, werde belohnt. Nicht nur zum Beispiel durch eine verbesserte finanzielle Lage, sondern auch durch die Stärkung der eigenen Krisenbeständigkeit, erklärt Träder: "Wer in einer Krise aktiv wird und seine Probleme eigenständig löst, wird krisenfester, weil er die positiven Erfahrungen auch in kommenden Krisenzeiten wieder abrufen kann."

Schlagwörter zu diesem Artikel Heizen Energiekrise Energie Psychologie