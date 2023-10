Norddeutsche Parlamente verurteilen Hamas-Terror in Israel Stand: 11.10.2023 14:05 Uhr Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat heute im Landtag die Hamas-Terrorangriffe auf Israel verurteilt. Unter den Opfern ist eine junge Frau aus dem Landkreis Verden. Auch Politiker in Kiel, Schwerin und Hamburg gedenken der Toten und Verletzten.

Die Landtagssitzung in Hannover begann mit einer Schweigeminute. Weil sagte im Anschluss in seiner Regierungserklärung, die Nachrichten aus Israel seit dem vergangenen Wochenende seien kaum auszuhalten. "Wir erleben Terrorangriffe, wie es sie in dieser Form bis jetzt noch nicht gegeben hat. (...) Wir hören von unfassbaren Grausamkeiten." Weil sprach von einem "Albtraum", er forderte die Freilassung der Geiseln und ein endgültiges Ende des Terrors in Nahost.

Trauer um Todesopfer aus Niedersachsen

Unmissverständlich machte der niedersächsische Regierungschef klar, dass sein Land fest an der Seite Israels und der Menschen dort stehe - und bekam dafür viel Beifall aus den Reihen des Plenums. "Wir sind alle tief erschüttert, wir fühlen, wir leiden mit den Opfern des kalt kalkulierten Terrors." Eines der Opfer sei eine 22-Jährige aus dem Landkreis Verden. Nach Informationen des NDR Niedersachsen stammte sie aus Dorf Otersen in der Gemeinde Kirchlinteln. Demnach kam sie bei dem Hamas-Angriff auf Dörfer an der Grenze zum Gazastreifen ums Leben.

Die Sicherheit Israels sei mit Blick auf die Verbrechen gegen Juden im Dritten Reich Teil der deutschen Staatsräson, die nun gefragt sei, sagte Weil. Israel habe das Recht, sich gegen die Hamas-Angriffe zu verteidigen und seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Sympathiebekundungen für Terror der Hamas in Niedersachsen würden die Sicherheitsbehörden konsequent begegnen, so Weil. Gleichzeitig warnte der Ministerpräsident vor einem wachsenden alltäglichem Antisemitismus. Die Landesregierung werde die Maßnahmen zur Bekämpfung von Antisemitismus fortführen.

Hamas-Terror auch Thema in Kiel und Hamburg

Auch der Schleswig-Holsteinische Landtag hat mit einer Schweigeminute der Opfer des Großangriffs der islamistischen Hamas auf Israel gedacht. Das Existenzrecht des Staates Israel sei nicht verhandelbar, sagte Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) in Kiel zu Beginn der Sitzung. "Wir fühlen mit den Hinterbliebenen", sagte sie mit Blick auf die zahlreichen Opfer des Angriffs. Schleswig-Holstein stehe fest und entschlossen an der Seite Israels. Und weiter: "Terror darf, Terror wird niemals siegen." Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte, es mache ihn "fassungslos und wütend", dass Menschen auf manchen Demonstrationen Sympathien für die Terroristen hegten.

Vor Beginn der Landtagssitzung hatten sich die Fraktionen mit den Spitzen der jüdischen Landesverbände zu einem Gruppenfoto im Foyer des Parlaments getroffen. Der FDP-Landesvorsitzende Oliver Kumbartzky regte an, ein Verbot bestimmter palästinensischer Organisationen zu prüfen. Auch in der Hamburgischen Bürgerschaft wird es in einer Aktuellen Stunde am Nachmittag um die Angriffe auf Israel gehen. "Geeint gegen den Terror: Hamburg steht fest an der Seite der Menschen in Israel", heißt es im gemeinsamen Antrag der Koalitionsfraktionen.

MV: Schwesig gedenkt der Opfer des Angriffs

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig sprach bei einem Besuch der Synagoge in Schwerin sowohl Israel als auch den jüdischen Gemeinden im Land ihre Solidarität aus. Die SPD-Politikerin legte gemeinsam mit dem Landesrabbiner Yuriy Kadnykov weiße Rosen für die Opfer des Hamas-Angriffs nieder und nahm an einer Schweigeminute teil. Bei Gemeindemitgliedern informierte sich Schwesig anschließend über Auswirkungen des Angriffs auf das jüdische Leben in Deutschland. Bereits bestehende Schutzmaßnahmen würden nun neu überprüft, sagte sie. Das Land unterstütze die Gemeinden zudem mit Geld für eigene Baumaßnahmen, um ihre Sicherheit zu erhöhen.

Die Polizeipräsidenten von Bund und Ländern hatten sich in den vergangenen Tagen bereits darauf verständigt, als Vorsichtsmaßnahme bundesweit den Schutz jüdischer Einrichtungen und Gebäude zu erhöhen.

Braunschweig: Israel-Flagge vor Rathaus abgerissen

Nach Informationen der "Braunschweiger Zeitung" ist eine am Dienstag vor dem Rathaus der Stadt gehisste Israel-Flagge abgerissen worden. Ein Zeuge hatte die Schandtat laut dem Bericht beobachtet. Suchmaßnahmen der Polizei nach der Flagge seien erfolglos geblieben. Die Beamten kontrollierten mehrere verdächtige Jugendliche, einer hatte sich unter Laub versteckt.

Am Dienstag hatte die Polizei in Bremerhaven gemeldet, dass vor dem Museum Deutsches Auswandererhaus eine Israel-Flagge vermutlich gestohlen worden ist. Niedersachsen und Schleswig-Holstein hatten nach den Hamas-Angriffen eine vorübergehende landesweite Beflaggung angeordnet.

Demos in Kiel und Oldenburg

Am Dienstagabend zeigten erneut viele Menschen in Norddeutschland ihre Solidarität mit Israel. Unter anderem fanden Demonstrationen in Oldenburg und Kiel statt. In der Landeshaupstadt setzten etwa 200 Menschen ein Zeichen gegen Antisemitismus und Gewalt. Unter ihnen war auch Bildungsministerin Karin Prien (CDU), die die schleswig-holsteinische Landesregierung vertrat. Eingeladen zur Demo hatte die Jüdische Hochschulgruppe und das Junge Forum der Deutsch-Israelischen-Gesellschaft in Kiel. In Oldenburg hatte die Deutsch-Israelische Gesellschaft zu einer Solidaritäts-Kundgebung am Abend aufgerufen.

Menschen in Norddeutschland solidarisieren sich mit Israel

Am Montag hatten sich in Bremen und in Hannover jeweils mehrere Hundert und in Hamburg etwa 1.500 Teilnehmende versammelt, um nach den Hamas-Angriffen ihre Solidarität mit dem Staat und den Menschen in Israel zu bekunden und für eine friedliche Lösung des Nahost-Konflikts demonstriert. Nach der Kundgebung in der Hansestadt wurden zwei Teilnehmerinnen von zwei Männern körperlich angegriffen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Schon kurz nach den Hamas-Angriffen auf Israel am Sonnabend waren am Wochenende Menschen unter anderem in Osnabrück und Kiel auf die Straßen gegangen.

Israel reagiert mit Vergeltungsschlägen auf Angriff der Hamas

Die radikalislamische Hamas hatte am Sonnabendmorgen (07.10.2023) von Gaza aus überraschend Raketenangriffe gegen Israel begonnen. Gleichzeitig drangen bewaffnete Palästinenser über Land, See und Luft nach Israel vor und griffen Menschen in mehreren Orten in Grenznähe an, es kam auch zu Geiselnahmen.

Israel startete noch am Wochenende Gegenangriffe und Vergeltungsschläge. Die Hamas wird von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestuft.

