NachGedacht: Blackout und Resilienz Stand: 06.10.2022 17:19 Uhr Wohin Sie auch schauen, welche Zeitung Sie auch aufschlagen, über kurz oder lang ist das Thema da: Blackout. Grund zur Sorge? Irgendwie schon, meint Ulrich Kühn.

von Ulrich Kühn

Ist das nicht Horror in höchster Potenz? Smartphone aus, Akku leer, weit und breit kein Strom. Draußen alles zappenduster. Was gestern noch geflimmert hat, ist schwarze Oberfläche. Tauwasser tropft aus dem Eisfach, Gerüche entströmen dem Kühlschrank, angenehm sind sie nicht. Wer weiß, wie lange die Kerze noch brennt, leider ist es die letzte. Auch die Konserven werden knapp, es blieb ja keine Zeit, sich angemessen vorzubereiten. Hätte man mal vorgesorgt. Hat man leider nicht.

Man wollte gern, aber irgendwie kam immer was dazwischen, und außerdem, mal nüchtern gefragt, wäre es nicht übertrieben gewesen? Ein tagelanger Blackout mitten in diesem reichen Land, das notfalls mit doppel-wummsiger Kraft dermaßen hart auf die Bremse tritt, dass niemand verunglücken muss! Gut, eine Vollbremsung kann schmerzhaft sein und danebengehen, aber so ist das mit Sprachbildern in der Politik, sie künden von maximaler Entschlossenheit und sind sehr einprägsam, aber auch sehr schief.

Blackout: Das verdrängte Thema

Es ist nicht nur ein ästhetisches Problem, diese Begriffe schwirren wild durch die Herbstluft: Gaspreisbremse, Doppelwumms, Schutzschild und immer öfter auch: Blackout. Das verschmilzt zum großen Kauderwelsch. Es liegt aber nicht nur an den Begriffen, es liegt an der Überforderung. Alles hängt so ungut mit allem zusammen, wer will das im Detail durchdringen, verstehen, die richtigen Schlüsse ziehen? Ich jedenfalls nicht.

Allein die Vorstellung vom Blackout. Früher war sie für Bestseller gut, die einen das Gruseln lehrten. Jetzt dämmert uns, dass ein länger andauernder Blackout in der wirklich realen Realitäts-Wirklichkeit so ziemlich alles lahmlegen würde, was zivilisiertes Leben ausmacht. Ich zeige mich hier offen für diese Option, in Wahrheit habe ich das Thema bisher verdrängt und keine Vorkehrungen getroffen. Ich ahne, dass ich damit nicht allein bin.

Ein finsteres Faktum

Der Landrat von Steinfurt, Martin Sommer, macht es besser. Die Zeitung "WELT" hat ihn über Blackouts interviewt. Das Risikobewusstsein sei in der Gesellschaft "nur in Ansätzen vorhanden", sagt der Landrat, viele Menschen "ahnen ja gar nicht, was alles nur mit Strom funktioniert". Was mich betrifft, hat er recht. So viel verstehe ich immerhin: Es ist ein finsteres Faktum, dass ohne Strom weder Krankenhäuser noch Kommunikationstechnik noch Pflegewesen noch Energieversorgung noch Versorgung mit Trinkwasser und Lebensmitteln funktionieren. Aber muss man sich mit dieser düsteren Vision wirklich befassen an einem so sympathischen Herbsttag?

Man muss wohl, sie tun es jetzt überall. Selbst in Berlin, wo in normalen Zeiten schon eine schlichte Wahl ein unlösbares Problem darstellt, präpariert sich die Polizei für die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit beim Blackout. Selbst in Berlin! Das alarmiert.

"Es müsste viel zusammenkommen"

Der Landrat von Steinfurt meint, wir bräuchten in dieser Lage mehr Resilienz. Er hält uns wohl für ein bisschen verwöhnt. Okay, zugegeben, dann sollten wir uns aber ranhalten, für den Resilienz-Erwerb brauchen wir bestimmt eine App, und wenn der Strom erst fehlt, spricht keine App mehr zu uns. Stummes Smartphone, Horror in höchster Potenz, ich habe es gesagt.

Wenigstens zu diesem Äußersten darf es nicht kommen. Na, irgendwo findet der rasende Robert bestimmt noch ein kleines Atomkraftwerk, das unsere Smartphones mit Notstrom versorgt, und dann lesen wir auf dem Display die "Frankfurter Allgemeine Zeitung", die nämlich schreibt: "Ganz ausgeschlossen ist ein Stromausfall nicht. Aber es müsste viel zusammenkommen." Das klingt doch gleich viel beruhigender. Wenn nur nicht schon so elend viel zusammengekommen wäre in diesem verdammten Jahr.

