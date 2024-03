Gelbe Flüssigkeit läuft aus Ohr: Das Symptom und die Ursachen Stand: 15.03.2024 09:17 Uhr Läuft gelbe Flüssigkeit aus dem Ohr, ist die häufigste Ursache eine Entzündung - zum Beispiel eine Mittelohrentzündung, Pickel oder entzündete Reizungen im Gehörgang. Seltener ist ein Paukenerguss Auslöser.

von Lucia Hennerici

Ohrausfluss - auch Ohrenausfluss genannt - kann ein beunruhigendes Symptom sein, gerade wenn die Flüssigkeit aus dem Ohr gelb oder gelblich gefärbt ist und auch noch unangenehm riecht. Tatsächlich kann es zwar auch harmlose Ursachen für gelblichen Ausfluss geben, beispielsweise mit Wasser verdünnter Ohrenschmalz nach dem Schwimmen, in den meisten Fällen steckt allerdings eine Entzündung dahinter. Gerade wenn der gelbe Ausfluss aus dem Ohr unangenehm riecht oder sogar stinkt, deutet das auf Eiterbildung im Rahmen einer Entzündung hin.

Unterschied: Gelbe Flüssigkeit versus Ohrenschmalz

Ohrenschmalz ist ein natürliches Schmiermittel des Ohres und hat erst einmal nichts mit Krankheiten zu tun - im Gegenteil: Mithilfe des Ohrenschmalz reinigt sich das Ohr selbst und pflegt gleichzeitig die empfindliche Haut im Gehörgang. Allerdings ist Ohrenschmalz eher zäh, klebrig und fast geruchlos.

Fließt gelbe oder gelbliche Flüssigkeit aus dem Ohr - und riecht der Ausfluss auch noch schlecht oder stinkt gar - steckt kein natürlicher und gesunder Prozess dahinter. Meist handelt es sich bei der Flüssigkeit um Eiter. Eiter ist ein biologisches Abbauprodukt. Meist entsteht er durch eine Infektion mit Bakterien, bei der es in Folge des Kampfes mit dem Immunsystem zu Gewebeeinschmelzung kommt.

Eiter besteht vor allem aus Proteinen und Zellresten. Also: Ist das gelbe Sekret aus dem Ohr eitrig, stinkt und/oder wird von diesen Symptomen begleitet, ist der Ausfluss krankhaft und auf jeden Fall kein normaler Ohrenschmalz:

• Schmerzen, vor allem Ohrenschmerzen und Kopfschmerzen

• Fieber

• Hörminderung, dumpfes Hören

• Jucken im Ohr

Tritt gelbe Flüssigkeit aus dem Ohr zusammen mit einem oder mehreren dieser Symptome auf, sollten Hausärzte und / oder ein Hals-Nasen-Ohren-Arzt (HNO) zu Rate gezogen werden.

Wie kommt es zum Ausfluss von Eiter aus dem Ohr?

Läuft gelbe Flüssigkeit in Form von Eiter aus dem Ohr steht erst einmal die Frage im Raum: Woher genau kommt dieser Ohrenausfluss? Für die Eingrenzung der Antwort muss das Trommelfell genauer betrachtet werden: Das Trommelfell trennt den Gehörgang vom Mittelohr, wo beispielsweise eine Mittelohrentzündung die Ursache für den Ohrenausfluss sein könnte, häufig ausgelöst durch Pneumokokken, Streptokokken oder Staphylokokken.

Ist das Trommelfell intakt, stammt Eiter aus dem Ohr also in der Regel aus einem Entzündungsprozess innerhalb des Gehörgangs davor (Gehörgangsentzündung). Die Ursachen können vielfältig sein, zum Beispiel eine Reizung durch In-Ear-Kopfhörer, Pickel oder Furunkel (entzündete Haarwurzel), aber auch Pilzinfektionen sind möglich. Oft wir eine Hautreizung und Entzündung des Gehörgangs auch durch falsche oder übermäßige Nutzung von Wattestäbchen ausgelöst.

Ursachen: Gelber Ausfluss aus dem Ohr

Hinter gelber Flüssigkeit aus dem Ohr steckt also oft Eiter aus irgendeiner Form der Entzündung des Gehörgangs oder einer Pilzinfektion. Manchmal liegen die Ursachen aber auch tiefer - im Mittelohr oder sogar Innenohr. Denn infolge einer Mittelohrentzündung kann es zum Beispiel auch zu einem Riss im Trommelfell kommen, bei dem sich Schleim und / oder Eiter in den Gehörgang ergießt.

Häufige Ursachen für gelben Ohrausfluss sind:

Gehörgangsentzündung oder Gehörgangsverletzung

Pilzinfektionen

Pickel

Furunkel im Ohr (Entzündung von Haut oder Haarfollikeln im Gehörgang)

Herpes Zoster, bei dem die Bläschen im Gehörgang auftreten

Selten sind als Ursachen für den Ohrenausfluss:

Paukenerguss

Tumore

schwere Gehörgangsentzündung mit Knochenentzündung

Schädelverletzungen.

Wichtig: Gelbe oder gelbliche Flüssigkeit aus dem Ohr - mit oder ohne Schmerzen und Hörminderung - ist immer ein Alarmzeichen und man sollte schnellstmöglich medizinische Hilfe suchen.

Gelbe Flüssigkeit durch Paukenerguss?

Ein Paukenerguss wird oft als möglicher Auslöser für gelben Ausfluss angenommen. Er zählt aber eher zu den seltenen Ursachen. Ausgelöst wird der Paukenerguss meist durch Schnupfen, eine Nasennebenhöhlenentzündung oder Atemwegserkrankungen. Beim Paukenerguss sammelt sich Flüssigkeit im Mittelohr, weil dieses durch Verengungen an der Ohrtrompete (Eustachische Röhre) nicht mehr gut und frei belüftet werden kann. Es entsteht ein Unterdruck im Ohr, aus der Schleimhaut wird mehr Flüssigkeit eingesogen - die sammelt sich und drückt irgendwann von innen gegen das Trommelfell. Hörprobleme sind meist die Folge.

Erst wenn das Trommelfell an irgendeiner Stelle reißt, ergießt sich alles in den Gehörgang und gelbe Flüssigkeit kann als Ausfluss aus dem Ohr kommen. So ein Ausfluss des Sekrets in den Gehörgang ist beim Paukenerguss aber nicht zwingend.

Behandlung: Was tun, wenn Sekret aus dem Ohr läuft?

Wenn gelbe oder blutige Flüssigkeit aus dem Ohr läuft - erst Recht wenn sie auffällig schlecht riecht oder gar stinkt - sollte man dringend einen Arzt beziehungsweise eine Ärztin aufsuchen, um eine Entzündung abzuklären und gegebenenfalls medikamentös behandeln zu lassen. Da viele Entzündungen im Ohr durch Bakterien ausgelöst werden, können Antibiotika effektiv dagegen eingesetzt werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel HNO Infektion