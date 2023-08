Elektronische Patientenakte: Das müssen Versicherte wissen

Der Patient kann bestimmen, welche Daten in der ePA gespeichert werden und welche wieder gelöscht werden sollen. Versicherte können auch festlegen, dass ein Arzt in die Patientenakte nur hineinschreibt, aber nicht sieht, was dort bereits abgelegt ist. Sie können die Daten außerdem nur für die aktuelle Behandlung oder für einen längeren Zeitraum freigeben. Für jedes Dokument, das in der ePA gespeichert ist, soll der Patient einzeln bestimmen können, wer darauf zugreifen kann. Laut Gesetzentwurf müssen Ärzte etwa beim Eintragen einer HIV-Infektion, eines Schwangerschaftsabbruch oder einer psychischer Erkrankung ihre Patientinnen und Patienten auf die Möglichkeit zum Widerspruch der Daten-Dokumentation hinweisen.