Elektronische Patientenakte: Das müssen Versicherte wissen

An der elektronischen Patientenakte (ePA) wird in Deutschland schon seit Jahren gearbeitet, es gibt sie bereits seit 2021. Nach einer mehrmonatigen Testphase in drei Modellregionen seit Mitte Januar soll sie ab 29. April für alle 75 Millionen gesetzlich Versicherten in Deutschland schrittweise genutzt werden können. Ab Oktober ist sie in Arztpraxen, Kliniken und Apotheken Pflicht. Über eine App können Patientinnen und Patienten auf die ePA zugreifen. Was ändert sich, welche Vorteile hat die E-Patientenakte, welche Bedenken gibt es? Wichtige Fragen und Antworten im Überblick.

