Corona-Impfung: Viele Termin-Absagen bei AstraZeneca-Impfstoff Stand: 19.04.2021 16:57 Uhr Zu viele Impfberechtigte sagen ihre Impftermine ab, weil sie sich nicht mit dem Corona-Vakzin des Herstellers AstraZeneca impfen lassen wollen. Mediziner müssen deshalb oft Überzeugungsarbeit leisten.

Viele Menschen sind aufgrund von Meldungen überseltene Sinusvenenthrombosen nach einer Impfung mit dem Vektorimpfstoff von AstraZeneca stark verunsichert. Impfzentren in Hessen berichteten, dass mehr als 50 Prozent der Impftermine mit dem Vakzin nicht wahrgenommen werden. Auch im Impfzentrum des Landkreises Aurich in Ostfriesland haben Menschen Angst vor dem Impfstoff: An einem Tag erschienen 67 Berechtigte erst gar nicht, 33 lehnten vor Ort die Impfung ab oder versuchten zu belegen, dass sie mit einem der mRNA-Impfstoffe von BionTech oder Moderna geimpft werden müssen.

AstraZeneca: Risiko für Impf-Nebenwirkungen bei Älteren gering

Wie hoch der Nutzen einer Impfung mit AstraZeneca gegenüber den Risiken ist, zeigen Daten aus Großbritannien: Je älter die Menschen sind, umso geringer wird das Risiko und der Nutzen überwiegt bei Weitem. Die Ständige Impfkommission (Stiko) beim Robert Koch-Institut empfiehlt den Impfstoff derzeit für Menschen über 60, denn nur ein verschwindend geringer Teil der älteren Geimpften bekommt Nebenwirkungen. Fast alle Geimpften aber erkranken nicht an Covid-19 oder haben einen milden Verlauf. Laut Experten ist das Risiko, ungeimpft an einer Covid-19-Erkrankung zu versterben, extrem viel größer. Bereits die erste Impfung mit AstraZeneca kann verhindern, dass man auf der Intensivstation landet. Der Schutz durch die Immunisierung steigert sich nach der Impfung von Woche zu Woche.

Langsame Impf-Geschwindigkeit schlecht für Herdenimmunität

Epidemiologen warnen: Steigt die Zahl der Menschen, die sich nicht impfen lassen, verzögert sich die Impf-Geschwindigkeit, mehr Menschen infizieren sich und die Herdenimmunität wird nicht erreicht. Wer die Impfung mit AstraZeneca sausen lässt oder auf einen mRNA-Impfstoff beharrt, nimmt außerdem Jüngeren die Impfkapazitäten weg. Einige Experten fordern, die Personen sollten sich dann hinten anstellen und erst später einen Termin bekommen.

Corona-Impfung mit AstraZeneca: Solidarität ist gefordert

Mediziner appellieren zudem an die Solidarität der Impfberechtigten. Denn nur wenn sich sehr viele Menschen impfen lassen - egal mit welchem Impfstoff - ist ein Ende der Pandemie erreichbar und ein Zurück ins normale Leben möglich.

Experten zum Thema Norman Büchter

Leiter Impfzentrum Georgsheil, Landkreis Aurich

Georgsheiler Weg 52

26624 Südbrookmerland

www.landkreis-aurich.de



Prof. Dr. Leif Erik Sander

Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Infektiologie und Pneumologie

Charité Campus Mitte - Universitätsmedizin Berlin

Charitéplatz 1

10117 Berlin

www.charite-inflab.de



Prof. Dr. Stefan Kluge, Direktor Klinik für Intensivmedizin

Stellv. Leiter Zentrum für Anästhesiologie und Intensivmedizin

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Martinistraße 52

20251 Hamburg

www.uke.de



Prof. Dr. Reinhold Förster, Immunologe

Institut für Immunologie

Medizinische Hochschule Hannover

Carl-Neuberg-Straße 1

30625 Hannover

www.mhh.de



Prof. Dr. Timo Ulrichs, Epidemiologe

Professor für internationale Not- und Katastrophenhilfe

Lehrstuhl für Globale Gesundheit und Entwicklungszusammenarbeit

Akkon Hochschule für Humanwissenschaften

Colditzstraße 34-36

12099 Berlin

www.akkon-hochschule.de



Dr. Marc Hanefeld

Facharzt für Allgemeinmedizin, Anästhesiologie, Spezielle Intensivmedizin, Notfallmedizin, Ärztliches Qualitätsmanagement

Bahnhofstraße 18, 27432 Bremervörde

www.praxis-hanefeld.com

Dieses Thema im Programm: Visite | 20.04.2021 | 20:15 Uhr