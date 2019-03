Stand: 18.03.2019 14:41 Uhr

Atemnot: Gefährliche Ursachen nicht übersehen

Bei Atemnot machen sich die meisten Betroffenen Sorgen um ihre Lunge - vor allem in der Erkältungszeit. Doch hinter dem Symptom können auch andere, teilweise ernste Erkrankungen stecken. Ärzte denken als Ursache beispielsweise an das Herz, das den Körper zusammen mit der Lunge mit Sauerstoff versorgt. Wer an Atemnot leidet, sollte die Ursachen unbedingt bei einem Arzt abklären.

So entsteht Atemnot

Beim Atmen gelangt der lebenswichtige Sauerstoff über die Lunge ins Blut. Das Herz pumpt den Blutstrom durch kräftige Schläge in den Körper, damit Muskeln und Organe den benötigten Sauerstoff erhalten. Das sauerstoffarme Blut gelangt zurück ins Herz und und von dort in die Lunge, um dort wieder mit Sauerstoff angereichert zu werden.

Bei körperlicher Anstrengung verbrauchen die Muskeln deutlich mehr Sauerstoff als gewöhnlich, sodass Herz und Lunge mehr leisten müssen. Für Gesunde ist das kein Problem. Bei einer Erkrankung von Herz oder Lunge funktioniert der Mechanismus nicht mehr so gut: Die Muskeln bekommen zu wenig Sauerstoff. Das Gehirn meldet Atemnot und versucht dadurch, Herz und Lunge weiter anzutreiben. Doch mit nachlassender Kondition gelingt das immer weniger und kann sogar gefährlich werden.

Viele Ursachen für Atemnot

Obwohl das Gefühl, keine Luft zu bekommen, bedrohlich ist, unterschätzen viele Betroffene die Bedeutung: Sie schieben die Atemnot auf ihr Alter, ihr Gewicht oder mangelnde Fitness. Doch die möglichen Ursachen können gefährlich sein:



Bei einer plötzlich auftretenden schweren Atemnot muss die Ursache sofort in der Klinik abgeklärt werden. Sie zählt zu den Symptomen einer möglicherweise lebensbedrohenden Herz- und Lungenerkrankungen.

