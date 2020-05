Stand: 07.05.2020 12:06 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Präriegarten anlegen und pflegen

Viele Pflanzen haben in den vergangenen Sommern mit viel Hitze und wenig Regen stark gelitten. Die Beete mussten sehr oft gewässert werden - ein erheblicher Aufwand für Gärtner mit hohem Wasserverbrauch. Wer sich einen pflegeleichten und außergewöhnlichen Garten wünscht, kann die Bepflanzung an die mit dem Klimawandel einhergehenden Veränderungen anpassen und einen Präriegarten anlegen. Die Pflanzen benötigen natürlich auch Wasser, sind aber deutlich anspruchsloser.

Einen Präriegarten planen

Natürlicherweise besteht die nordamerikanische Prärie zu etwa 90 Prozent aus Gräsern, der Rest sind überwiegend Blütenstauden. Welches Mischverhältnis im heimischen Garten gepflanzt wird, hängt vom persönlichen Geschmack und dem gewünschten Gesamteindruck ab: Soll eher die Farbenpracht der Blüten betont werden? Oder die Leichtigkeit und Weite, die Ziergräser vermitteln? Auch auf die Größe der bepflanzten Fläche kommt es an: Kleine Akzente kann man mit einer Gruppenpflanzung im Teil eines Beets setzen, ab etwa 100 Quadratmeter entsteht ein prärieartiger Gesamteindruck.

Empfehlenswert ist es, niedriger oder höher wachsende Pflanzen geschickt miteinander zu kombinieren. Ein vorab erstellter Pflanzplan hilft bei der Neugestaltung des Gartens.

Idealer Standort und Gartenboden

Ein Präriegarten kann problemlos an die Verhältnisse in unseren Breitengraden angepasst werden. Die Pflanzen benötigen einen sonnigen Standort, mindestens vier Stunden direkte Sonneneinstrahlung sind nötig, damit sie gedeihen. Der Gartenboden sollte möglichst tiefgründig sein und Wasser und Nährstoffe gut speichern können. Ein eher sandiger Boden sollte etwa mit Bentonit, Humus und Kompost angereichert werden. In lehmigen Böden kann sich Staunässe bilden, sie sollten deshalb mit Kompost und Sand verbessert werden. Die Bodenverbesserer am besten bis zu 60 Zentimeter tief in den Boden einarbeiten.

Präriegarten im Frühling anlegen

Der beste Zeitpunkt, um einen Präriegarten anzulegen, ist das Frühjahr. Viele Gartencenter sowie Stauden-Gärtnereien bieten ein großes Pflanzensortiment. Beim Kauf unbedingt darauf achten, dass insbesondere die Ziergräser winterhart und mehrjährig sind. Je nachdem wie schnell die gewählten Pflanzen wachsen, kann der Präriegarten schon nach zwei Jahren eingewachsen sein. Stauden und Gräser bilden dann eine dichte Pflanzendecke und es muss kaum noch Unkraut gezupft werden.

Geeignete Pflanzen: Stauden und Gräser für den Präriegarten

Es gibt zahlreiche Pflanzen, die sich wunderschön in einem Präriegarten machen. Viele von ihnen bestechen durch leuchtende und intensive Farben. Einige Beispiele:

Blütenstauden:



Sonnenbraut

Sonnenbraut Sonnenhut

Sonnenhut Mädchenauge

Stauden-Sonnenblumen

Astern

Purpursonnenhut

Prachtscharte

Ehrenpreis

Goldrute

Blauraute

Indianernessel

Prachtkerze

Bronze-Felberich

Kanadischer Wandelklee

Kompasspflanze

Bartfaden

Phlox

Fette Henne

Schafgarbe

Kokardenblume

Blauraute

Passende Gräser:



Indianergras

Rutenhirse

Büffelgras

Moskitogras

Vanillegras

Tropfengras

Fontänengras

Den Präriegarten pflegen und gießen

Selbst Pflanzen im Präriegarten kommen natürlich nicht ohne Wasser aus. Der richtige Zeitpunkt zum Gießen ist gekommen, wenn sie schon morgens schlapp wirken. Dann sollte das Beet ausgiebig gewässert werden. Besser einmal kräftig, als häufig ein bisschen gießen. Der Präriegarten macht ansonsten wenig Arbeit. Die Pflanzen müssen lediglich im Spätwinter, etwa im Februar, zurückgeschnitten werden.

Viele der Stauden blühen vom Spätsommer bis in den Herbst hinein und sind damit eine ideale Nahrungsquelle für Bienen, Hummeln und andere Insekten, die oft spät im Jahr nicht mehr genügend Nahrung finden.

