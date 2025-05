Blumenkasten dauerhaft bepflanzen: Diese Pflanzen eignen sich Stand: 05.05.2025 11:39 Uhr Klassische Sommerblumen wie Fuchsien und Petunien halten nur eine Saison. Alternativ kann man Balkonkästen ab Mai schön und dauerhaft bepflanzen. Gärtner Peter Rasch zeigt zwei Möglichkeiten.

Wer seine Balkonkästen bereits im zeitigen Frühjahr bepflanzt, muss darauf achten, dass die Pflanzen mit eventuellen Nachtfrösten zurechtkommen. Viele klassische Sommerblumen wie etwa Fuchsien, Geranien und Petunien halten außerdem nur eine Saison oder müssen drinnen überwintern. Nach den Eisheiligen ist die Auswahl an Pflanzen viel größer und sie blühen meist bereits schön. Wählt man zudem Mehrjährige aus, hat man weniger Arbeit und kann sich lange Zeit an den bunten Kästen erfreuen. Peter Rasch stellt zwei Varianten vor.

Pflegeleichter Balkonkasten für "Gießfaule"

Pflanzen mit dickfleischigen Blättern, die man auch für die Dachbegrünung verwendet, sowie mediterrane Kräuter benötigen wenig Wasser und kommen auch mit vorübergehender Trockenheit klar. Sie sind also ideal, wenn man nicht täglich gießen und Wasser sparen möchte. Für einen pflegeleichten Kasten eignen sich etwa:



Hauswurz: viele verschiedene Arten und Sorten, Farben von Hellgrün bis Dunkelrot

Bitterwurz (Lewisia): bildet ab Mai dekorative Blüten an Rispen

Sedum: hübsche Blüten, einige Arten auch leicht hängend

Bergbohnenkraut: feine glänzende Blätter, blüht im Spätsommer

Als Pflanzgefäße eignen sich am besten Kästen aus Ton. Sie sehen nicht nur schön aus, sondern speichern auch Wasser. Zunächst eine Drainageschicht anlegen, damit keine Staunässe entsteht, die bekommt den genannten Pflanzen nicht. Darauf kommt mit Blähton gemischte Erde. Der Blähton ist ein weiterer Wasserspeicher. Anschließend die Pflanzen einsetzen, hängende an den Rand, größere nach hinten. Einmal die Woche gießen, das sollte reichen. Wer zusätzlich Farbe und Höhe in den Kasten bringen möchte, pflanzt noch einen Christusdorn hinein. Diese attraktive Zimmerpflanze kann im Sommer gut draußen stehen.

Nachhaltige Bepflanzung mit Stauden

Die meisten Stauden sind pflegeleicht. Einmal gepflanzt, können sie viele Jahre an derselben Stelle bleiben und treiben jedes Frühjahr neu aus. Kleinwüchsige Stauden eignen sich auch sehr gut für eine dauerhafte Balkonbepflanzung, dazu zählen beispielsweise:



Grasnelke: immergrün, blüht üppig ab Mai, bringt Höhe in den Kasten

Phlox: sorgt für Farbe im Kasten, am besten eine niedrig wachsende Sorte wählen

Gamswurz: bildet große gelbe Blüten

Katzenpfötchen: Polsterstaude, blüht in Rot, Rosa oder Weiß im Mai/Juni

Lavendel: mediterraner Klassiker, blüht nach einem Schnitt im Sommer ein zweites Mal

Steinbrech: typische Steingartenpflanze, wächst meist polsterartig und bildet zarte Blüten, zahlreiche Arten

Rosmarin: für den Rand am besten eine hängende Sorte verwenden

Zunächst das Pflanzgefäß - für die Stauden kann es auch eines aus Kunststoff oder Blech sein - mit einer Drainageschicht befüllen, anschließend Erde einfüllen und die Pflanzen einsetzen. Auch hier gilt bei der Anordnung: Hängende Exemplare an den Rand, größere nach hinten setzen. Der Kasten hält mehrere Jahre. Wenn eine Pflanze zu groß wird oder nicht mehr gefällt, pflanzt man sie einfach in den Garten.

Dieses Thema im Programm: Rasch durch den Garten | 05.05.2025 | 21:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Balkon und Terrasse Zierpflanzen