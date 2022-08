Jahr für Jahr Freude mit Stauden-Sonnenblumen Stand: 03.08.2022 13:59 Uhr Wer seinen Garten in sattem Gelb zum Leuchten bringen will, kann im August Stauden-Sonnenblumen pflanzen. Es lohnt sich, denn die Pflanzen sind mehrjährig und anspruchslos.

von Ralf Walter

Sonnenblumen stehen - mit ihren je nach Sorte manchmal tellergroßen, mal eher kleinen Blüten - bei vielen Gartenliebhabern hoch im Kurs. Neben diesen einjährigen Sonnenblumen gibt es

auch mehrjährige Stauden-Sonnenblumen. Statt einer großen Blüte haben sie meist zahlreiche kleine, gelbe Köpfchen. Die gelbe Pracht erfüllt den Garten von Jahr zu Jahr.

Große Auswahl an Sorten

Im August stehen die Stauden-Sonnenblumen in voller Blüte. Dieser Monat ist ein guter Zeitpunkt, um sich aus unterschiedlichen Sorten seine Lieblingspflanze auszuwählen und zu pflanzen. Es gibt Stauden-Sonnenblumen von zierlich klein bis zu einer Größe von mehreren Metern. Die Behaarte Sonnenblume zum Beispiel wird bis zu 1,50 Meter, die Dünnblättrige Sonnenblume bis zu 3,50 Meter hoch - also etwa so groß wie die einjährige Sonnenblume. Was sie alle gemeinsam haben, ist der gelbe Blütenflor mit den leicht aufrecht stehenden Zungenblüten.

Stauden-Sonnenblumen sind anspruchslos und farbenfroh

was den Standort angeht, sind Stauden-Sonnenblumen nicht sehr anspruchsvoll. Ein möglichst sonniger Platz mit normalem Gartenboden reicht vollkommen aus, gelegentliche Trockenheit vertragen sie recht gut. Nach dem Einpflanzen sollten die Blumen unbedingt gut angegossen werden.

Gerade im Spätsommer sind schon viele Pflanzen verblüht und die Vielfalt im Garten nimmt ab: Stauden-Sonnenblumen setzen gerade dann mit ihren leuchtend gelben Köpfen farbige Akzente.

AUDIO: Pflanzen für den Präriegarten und Balkon (34 Min) Pflanzen für den Präriegarten und Balkon (34 Min)

